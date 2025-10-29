Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Απορρίφθηκε αίτημα ΠΑΣΟΚ για άμεση κλήτευση Γ. Ξυλούρη – Π. Σεμερτζίδου πριν από καταθέσεις υπουργών

Την άμεση κλήτευση του Γιώργου Ξυλούρη και της Πόπης Σεμερτζίδου, αμέσως μετά την εξέταση του γενικού γραμματέα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιώργου Στρατάκου, και πριν ξεκινήσουν οι καταθέσεις υπουργών, ζήτησε η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, κατά τη σημερινή έναρξη της συνεδρίασης της Εξεταστικής Επιτροπής, που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το αίτημά της, στο οποίο συντάχθηκαν και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, απορρίφθηκε από την κυβερνητική πλειοψηφία, έπειτα από ψηφοφορία.

Αιτιολογώντας την πρότασή της, η κ. Αποστολάκη υποστήριξε ότι «όπως προέκυψε τις τελευταίες εβδομάδες από στοιχεία της Αρχής Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος, ο κ. Ξυλούρης και η κ. Σεμερτζίδου φαίνεται να έχουν κομβικό ρόλο στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ με τις παράνομες επιδοτήσεις και ενδεχομένως να τους ασκηθούν αυτεπάγγελτες διώξεις από την εισαγγελία και να καταστεί αδύνατη η εξέταση τους από την Επιτροπή, επικαλούμενοι το δικαίωμα της σιωπής».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλης Κόκκαλης, σημειώνοντας ότι «είναι ορατός ο κίνδυνος, με την ιδιότητα του κατηγορουμένου να ασκήσουν το δικαίωμα της σιωπής και μην συνεισφέρουν στο έργο της Επιτροπής».

Ο εισηγητής της ΝΔ, Μακάριος Λαζαρίδης, κατηγόρησε την αντιπολίτευση και ιδιαίτερα το ΠΑΣΟΚ ότι «κάθε φορά που δεν τους βγαίνει όπως θέλουν, οι μάρτυρες, ζητούν επικαιροποίηση της λίστας».

«Ναι, θα έρθουν άπαντες, δεν θα κωλύσουμε σε κανένα πρόβλημα. Όλοι οι μάρτυρες θα καταθέσουν. Η Εξεταστική Επιτροπή όμως δεν μπορεί να επιβάλει τις αποφάσεις της αν η δικαιοσύνη κάνει τις δικές της διαδικασίες», ανέφερε ο κ. Λαζαρίδης.

Ο πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής, Ανδρέας Νικολακόπουλος, τόνισε ότι «κατά την επικαιροποίηση της λίστας μαρτύρων, θα εξεταστούν όλες οι προτάσεις που θα καταθέσουν τα κόμματα».

