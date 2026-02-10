Ερώτηση στην Κομισιόν για το ναυάγιο με τους μετανάστες στη Χίο – Υπογράφεται από ευρωβουλευτές της Αριστεράς, των Πρασίνων και των Σοσιαλδημοκρατών

Γραπτή ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσαν 15 ευρωβουλευτές από τις πολιτικές ομάδες της Αριστεράς (The Left), των Πρασίνων (Verts/ALE) και των Σοσιαλδημοκρατών (S&D), με πρωτοβουλία του αντιπροέδρου της The Left, Κώστα Αρβανίτη, ζητώντας απαντήσεις για το ναυάγιο λέμβου και τον τραγικό θάνατο 15 μεταναστών, ανοικτά της Χίου.

Αναφέρουν συγκεκριμένα στην ερώτηση τους:

«Το βράδυ της Τρίτης 3 Φεβρουαρίου, σκάφος του Λιμενικού Σώματος συγκρούστηκε στα ανοιχτά της Χίου με λέμβο που μετέφερε περίπου 40 μετανάστες, με αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο 15 ανθρώπων (έντεκα άνδρες και τέσσερις γυναίκες), αρκετούς τραυματίες και αγνοούμενους, καθώς και δύο αποβολές.

Σύμφωνα με αναφορές, περιπολικό του Λιμενικού εντόπισε τη λέμβο και της έκανε σήμα να αλλάξει πορεία. Φέρεται να ακολούθησε περιστατικό κατά το οποίο η λέμβος συγκρούστηκε βίαια με το σκάφος του Λιμενικού, με συνέπεια να βρεθούν άνθρωποι στη θάλασσα και να προκληθούν θανατηφόροι τραυματισμοί σε άλλους. Σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, τουλάχιστον μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί θάνατοι από πνιγμό, φαίνεται ότι τα θύματα υπέστησαν θανατηφόρα τραύματα λόγω της σφοδρότητας της σύγκρουσης.

Ερωτάται η Επιτροπή: