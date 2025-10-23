Ερώτηση Ελ. Μελέτη στην Κομισιόν: Τα Γλυπτά του Παρθενώνα είναι σύμβολο του ελληνικού πολιτισμού, όχι ντεκόρ δεξιώσεων

Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε η ευρωβουλευτής της ΝΔ Ελεονώρα Μελέτη ζητώντας να λάβει θέση και να ασκήσει πίεση στο Ηνωμένο Βασίλειο, ώστε να μην επαναληφθούν ενέργειες, όπως η «πρόσφατη διοργάνωση φιλανθρωπικού δείπνου από το Βρετανικό Μουσείο, στην αίθουσα όπου εκτίθενται τα Γλυπτά του Παρθενώνα».

Παράλληλα, καλεί την ΕΕ να αναλάβει πιο ενεργό ρόλο στην προστασία και επιστροφή πολιτιστικών αγαθών στα κράτη μέλη προέλευσής τους και να αξιοποιήσει την «Πυξίδα Πολιτισμού» για την προώθηση του σεβασμού της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς στις σχέσεις με τρίτες χώρες.

Στην ερώτησή της, η ευρωβουλευτής του ΕΛΚ και μέλος της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας υπογραμμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 167 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της ΕΕ, η Ένωση οφείλει να ενισχύει τη διεθνή πολιτιστική συνεργασία και να προστατεύει τα σύμβολα της ευρωπαϊκής ιστορίας.

Όπως δήλωσε η κ. Μελέτη, «η εικόνα των Γλυπτών του Παρθενώνα να χρησιμοποιούνται ως σκηνικό κοινωνικής εκδήλωσης αποτελεί προσβολή για τον ελληνικό και τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Τα Γλυπτά του Παρθενώνα είναι σύμβολο του ελληνικού πολιτισμού, όχι ντεκόρ δεξιώσεων. Η Ευρώπη οφείλει να σταθεί στο ύψος των αξιών της και να υπερασπιστεί την πολιτιστική της κληρονομιά».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ