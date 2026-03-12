MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίθεση Σαμαρά σε Μητσοτάκη: Δεν υπάρχουν επαγγελματίες ανησυχούντες αλλά επαγγελματίες εφησυχασμένοι

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Παρέμβαση στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η συζήτηση για τις συμφωνίες με τη Chevron στο πεδίο των υδρογονανθράκων, κάνει αυτή την ώρα ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, με φόντο την σκληρή κριτική που έχει ασκήσει στην κυβέρνηση για εκχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων.

«Αναρωτιέμαι όταν λέει ο πρωθυπουργούς για επαγγελματίες ανησυχούντες, ποιους εννοεί; Αν έχουν δίκιο τα παπαγαλάκια, θα πρέπει ο κ. Μητσοτάκης να ανησυχεί και μένω εδώ», είπε ο ίδιος αρχικά. Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Σαμαράς έχει ασκήσει δριμεία κριτική κατά της κυβέρνησης, κάνοντας λόγο για «δυνητική εκχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων».

Αντώνης Σαμαράς

