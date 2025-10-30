Επίσκεψη Μητσοτάκη στην Αίγυπτο – Θα παραστεί στην τελετή ενθρόνισης του νέου Αρχιεπισκόπου Σινά

Διήμερη επίσκεψη στην Αίγυπτο θα πραγματοποιήσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Όπως ανακοινώθηκε από το γραφείο τύπου του πρωθυπουργού, την Παρασκευή ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραστεί στην τελετή ενθρόνισης του νέου Αρχιεπισκόπου Σινά, Φαράν και Ραϊθώ και Ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης Όρους Σινά κ. Συμεών.

Το Σάββατο, ο πρωθυπουργός θα παραβρεθεί στα εγκαίνια του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου (Grand Egyptian Museum).

Την Κυριακή ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στην Κύπρο, όπου θα παραστεί στο μνημόσυνο του Γλαύκου Κληρίδη, στον Καθεδρικό Ναό Αποστόλου Βαρνάβα Λευκωσίας.