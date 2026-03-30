Επίσκεψη Γκιουλέκα στον Πατριάρχη της Σερβίας και στον Πύργο Νεμπόισα όπου φυλακίστηκε και εκτελέστηκε ο Ρήγας Φεραίος

Τον Πατριάρχη της Σερβίας Πορφύριο επισκέφθηκε σήμερα το πρωί ο Υφυπουργός Εσωτερικών-Μακεδονίας και Θράκης Κωνσταντίνος Π. Γκιουλέκας μαζί με την Ελληνίδα Πρέσβη στο Βελιγράδι κα. Μαρία Λεβαντή, στο περιθώριο του προγράμματος των συναντήσεων εργασίας που είχε η ελληνική αποστολή που οργάνωσε το ΥΜΑΘ στην πρωτεύουσα της Σερβίας.

Επίσης σήμερα το απόγευμα ο ΥΜΑΘ επισκέφθηκε μαζί με τα μέλη της ελληνικής αποστολής τον Πύργο Νεμπόισα, όπου φυλακίστηκε και εκτελέστηκε το 1798 ο εθνεγέρτης και πρόδρομος της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 Ρήγας Φεραίος ή Βελεστινλής με τους συντρόφους του και απέτισαν φόρο τιμής στη μνήμη του.

Ο Υφυπουργός Μακεδονίας και Θράκης και η Ελληνίδα Πρέσβης στο Βελιγράδι έγιναν δεκτοί από τον Πατριάρχη της Σερβίας με μεγάλη εγκαρδιότητα και συζήτησαν για τις σχέσεις Ελλάδας-Σερβίας και για την Εκκλησία και το Πατριαρχείο της Σερβίας.

Στη συνέχεια, σήμερα το απόγευμα στο πλαίσιο της επίσκεψης στον Πύργο Νεμπόισα ο Κ. Γκιουλέκας κατέθεσε στεφάνι στη μνήμη του εθνεγέρτη Ρήγα Φεραίου, τόνισε την ανάγκη να θυμόμαστε τους ήρωες της ελληνικής Ιστορίας και μαζί με τα μέλη της ελληνικής αποστολής έψαλαν τον Εθνικό Ύμνο.

Το πρόγραμμα των συναντήσεων εργασιών της ελληνικής αποστολής στο Βελιγράδι θα συνεχιστεί αύριο με συναντήσεις των εκπροσώπων των φορέων και επιχειρήσεων που συμμετέχουν στην ελληνική αποστολή με εκπροσώπους των Ελλήνων επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στη Σερβία. Στη συνέχεια ο Υφυπουργός Εσωτερικών Κ. Γκιουλέκας μαζί με την Πρέσβη της Ελλάδας στο Βελιγράδι θα μεταβούν στο Νόβισαντ, όπου θα συναντηθούν με την Πρόεδρο της Επαρχιακής Κυβέρνησης της Αυτόνομης Επαρχίας της Βοϊβοντίνα κα. Maja Gojković.

