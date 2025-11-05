MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίσκεψη Γκιουλέκα στη Δράμα για την παρουσίαση του σχεδίου ανάπτυξης της περιοχής

|
THESTIVAL TEAM

Την σταθερή βούληση του Υπουργείου Εσωτερικών και συνολικά της Κυβέρνησης να προβαίνει σε επί τόπου δημόσιο διάλογο με τους φορείς και τους εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κάθε περιφερειακής ενότητας τόνισε ο Υφυπουργός Εσωτερικών-Μακεδονίας και Θράκης Κωνσταντίνος Π. Γκιουλέκας από το βήμα της σημερινής εκδήλωσης για την παρουσίαση του Τοπικού Σχεδίου Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας.

Το σχέδιο παρουσίασε ο Υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης, επικεφαλής κυβερνητικού κλιμακίου που επισκέφθηκε σήμερα τη Δράμα, και περιλαμβάνει έργα υποδομών και πολιτικές με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση 748 εκατ. ευρώ, καθώς και ενισχύσεις και δάνεια προς επιχειρήσεις ύψους 185 εκατ. ευρώ.

Τονίζοντας ότι κυβερνητικά κλιμάκια με επικεφαλής τον κ. Κοντογεώργη πραγματοποιούν τέτοιες περιοδείες όχι τώρα ενόψει των εκλογών, αλλά ήδη εδώ και δυο χρόνια ο Υφυπουργός Εσωτερικών κάλεσε τους εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των τοπικών φορέων να διεκδικούν δυναμικά την ικανοποίηση των αιτημάτων των περιοχών τους. Τόνισε, δε, χαρακτηριστικά ότι για να έχει η περιφέρεια μέλλον πρέπει να έχει ανθρώπους και «όσο αποδεκατίζεται ο πληθυσμός της υπαίθρου και όσο φεύγουν και κατεβαίνουν προς τα μεγάλα αστικά κέντρα για να βρουν θέσεις εργασίας αυτό το μέλλον γίνεται δυσοίωνο».

Στο πλαίσιο αυτό ανακοίνωσε τις περιοδείες που θα ξεκινήσει να πραγματοποιεί ο ίδιος από την επόμενη εβδομάδα και εξής, επικεφαλής κλιμακίου στελεχών και άλλων υπουργείων, υπηρεσιών και φορέων, σε κάθε μία ξεχωριστά από τις 16 περιφερειακές ενότητες της Μακεδονίας και της Θράκης και σε πρωτεύουσες και άλλες πόλεις γειτονικών βαλκανικών κρατών.

«Μετρήστε μόνο πόσες εκλογικές περιφέρειες μειώθηκαν σε βουλευτικές έδρες από τη δική μας περιοχή, τη Μακεδονία και τη Θράκη, ακριβώς λόγω της συρρίκνωσης του πληθυσμού. Πόσες περιφέρειες από πενταεδρικές έγιναν τετραεδρικές, τριεδρικές, μονοεδρικές κ.ο.κ. Άρα πώς το ανακόπτουμε αυτό; Επιστρατεύοντας τις δικές μας δυνάμεις και διεκδικώντας αυτά που μας ανήκουν. Γιατί πραγματικά μόνο έτσι θα τα καταφέρουμε. Και τον δικό μας τον ρόλο στο Μακεδονίας-Θράκης έτσι ακριβώς τον βλέπουμε. Στη Δράμα λ.χ. έχω έρθει πολλές φορές αλλά τώρα θα έρθουμε με ένα κλιμάκιο εδώ και θα κάτσουμε να μιλήσουμε για τη Δράμα, με τη Δράμα και τους παραγωγικούς φορείς της», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Υφυπουργός Εσωτερικών.

Κωνσταντίνος Γκιουλέκας

