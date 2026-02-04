Επίσκεψη Δόμνας Μιχαηλίδου στα Ιωάννινα: Οικογένεια, στέγαση και δημογραφικό στο επίκεντρο της κυβερνητικής πολιτικής

Τα Ιωάννινα επισκέφθηκε σήμερα η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, όπου πραγματοποίησε σειρά συναντήσεων με δικαιούχους προγραμμάτων του υπουργείου, όπως η Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση και ο Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 1ου προσυνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας με κεντρικό θέμα «Κοινωνικό κράτος για όλους – Νέες προοπτικές και ευκαιρίες».

Η υπουργός επισκέφθηκε το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου, όπου είχε συνάντηση με την Πρόεδρο του Κέντρου, κα Μαρία Τσολάκη, από την οποία ενημερώθηκε για τη λειτουργία των δομών, για τις υπηρεσίες που παρέχονται σε παιδιά και ενήλικες με αναπηρία, καθώς και για τις ανάγκες και τις προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσής τους.

Στη συνέχεια, η κ. Μιχαηλίδου συναντήθηκε με μητέρα και παιδί που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Πρώιμης Παιδικής Παρέμβασης, παρουσία επαγγελματιών της ΕΛΕΠΑΠ, του φορέα υλοποίησης του προγράμματος. Η Δόμνα Μιχαηλίδου συζήτησε με τους δικαιούχους του προγράμματος και τους επαγγελματίες της ΕΛΕΠΑΠ τη σημασία της έγκαιρης υποστήριξης για την ανάπτυξη των παιδιών και την ενδυνάμωση των οικογενειών, οι οποίοι εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τη στήριξη που λαμβάνουν και τον θετικό αντίκτυπο του προγράμματος στην καθημερινότητά τους.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο πρόγραμμα «Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία», μέσα από συνάντηση της Δόμνας Μιχαηλίδου με τη μητέρα και τον προσωπικό βοηθό ωφελούμενης του προγράμματος. Ο Προσωπικός Βοηθός αποτελεί ένα εργαλείο εξατομικευμένης υποστήριξης, που επιτρέπει στα άτομα με αναπηρία να οργανώνουν την καθημερινότητά τους σύμφωνα με τις δικές τους ανάγκες και επιλογές, εντός και εκτός κατοικίας. Η υπουργός συζήτησε μαζί τους πώς η εξατομικευμένη υποστήριξη ενισχύει την αυτονομία, την κοινωνική συμμετοχή και την ποιότητα ζωής, στηρίζοντας έμπρακτα και τις οικογένειες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ