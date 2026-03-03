MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επικοινωνία Μητσοτάκη με τον βασιλιά της Ιορδανίας για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον βασιλιά της Ιορδανίας Αμπνταλά Β’ είχε την Τρίτη (03/03) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στον απόηχο των ραγδαίων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο βασιλιάς της Ιορδανίας Αμπνταλά Β’, συζήτησαν τις τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν και στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Ακόμη, οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για την κατάσταση στον Λίβανο.

Κατά την επικοινωνία τους, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε την ανάγκη να αποφευχθεί η περαιτέρω κλιμάκωση και εξέφρασε την εκτίμησή του για τον σταθεροποιητικό ρόλο που διαδραματίζει η Ιορδανία στην περιοχή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ιορδανία Κυριάκος Μητσοτάκης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

