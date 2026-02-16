MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επικοινωνία Μητσοτάκη με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ μπιν Ζάγιεντ Αλ Ναχαγιάν είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά την αναβολή της επίσκεψης του πρωθυπουργού στο Άμπου Ντάμπι, που είχε προγραμματιστεί για αύριο.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας συζητήθηκαν οι διμερείς σχέσεις και τρόποι περαιτέρω εμβάθυνσής τους στο πλαίσιο της στρατηγικής εταιρικής σχέσης ανάμεσα στις δύο χώρες.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, οι δύο ηγέτες επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους στην ενίσχυση της συνεργασίας και της στρατηγικής εταιρικής σχέσης προς όφελος των δύο χωρών και των λαών τους.

Αντάλλαξαν ακόμη απόψεις για διεθνή και περιφερειακά ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, υπογραμμίζοντας τη σημασία του διαλόγου και της διπλωματίας για την ειρήνη και την ασφάλεια στη Μέση Ανατολή και στον κόσμο.

Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να συναντηθούν κατά το επόμενο χρονικό διάστημα

Κυριάκος Μητσοτάκης

