Επικοινωνία Μητσοτάκη με τον Εμίρη του Κατάρ για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Εμίρη του Κατάρ, Σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θανί, είχε την Τρίτη ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.
Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν, στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και ιδιαίτερα στον Λίβανο.
Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε την ανάγκη για αποκλιμάκωση και διπλωματία, τονίζοντας ότι ενδεχόμενη πρόοδος στον διάλογο θα μπορούσε να συμβάλει καθοριστικά στην περιφερειακή σταθερότητα και στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
