Επικοινωνία Γεραπετρίτη με Φιντάν για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή
THESTIVAL TEAM
Τηλεφωνική επικοινωνία είχε το μεσημέρι της Τρίτης (03/03) ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με τον Τούρκο ομόλογό το Χακάν Φιντάν, στον απόηχο των ραγδαίων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή μετά την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν.
Οι υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας, Γιώργος Γεραπετρίτης και Χακάν Φιντάν, σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, συζήτησαν για τα τεκταινόμενα στη Μέση Ανατολή.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Ο Ricta πανηγύρισε έξαλλα την επιστροφή του Ηρακλή στην Super League: “Έφτασε η στιγμή μας, ερχόμαστε!” – Δείτε το βίντεο
- Τρόμος για εργάτες στο Ισραήλ: Έκαναν εργασίες σε κτίριο πάνω σε σκαλωσιά και έσκασε δίπλα τους ιρανικός πύραυλος
- Αστυνομική επιχείρηση στον Δενδροπόταμο Θεσσαλονίκης – Κατασχέθηκαν καραμπίνα, κοκαΐνη και κάνναβη