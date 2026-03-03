Επικοινωνία Γεραπετρίτη με Φιντάν για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Τηλεφωνική επικοινωνία είχε το μεσημέρι της Τρίτης (03/03) ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με τον Τούρκο ομόλογό το Χακάν Φιντάν, στον απόηχο των ραγδαίων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή μετά την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Οι υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας, Γιώργος Γεραπετρίτης και Χακάν Φιντάν, σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, συζήτησαν για τα τεκταινόμενα στη Μέση Ανατολή.