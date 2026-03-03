MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επικοινωνία Γεραπετρίτη με Φιντάν για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

|
THESTIVAL TEAM

Τηλεφωνική επικοινωνία είχε το μεσημέρι της Τρίτης (03/03) ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με τον Τούρκο ομόλογό το Χακάν Φιντάν, στον απόηχο των ραγδαίων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή μετά την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Οι υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας, Γιώργος Γεραπετρίτης και Χακάν Φιντάν, σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, συζήτησαν για τα τεκταινόμενα στη Μέση Ανατολή.

Γιώργος Γεραπετρίτης Χακάν Φιντάν

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 7 ώρες πριν

“Άλμα” 20% στις τιμές του φυσικού αερίου λόγω της ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 11 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Τα “Άγουρα Κεράσια” με την Τάνια Τρύπη και τον Κωνσταντίνο Καζάκο απόψε στο Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 20 ώρες πριν

ΔΥΠΑ: Πάνω από 145,8 εκατ. ευρώ για τακτικά επιδόματα ανεργίας στις πληρωμές Φεβρουαρίου

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 19 ώρες πριν

Επίτιμος δημότης Θεσσαλονίκης ο Ιβάν Σαββίδης – Εγκρίθηκε από το δημοτικό συμβούλιο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 7 ώρες πριν

Τροχαίο δυστύχημα στην Ποσειδώνος: Υπό την επήρεια αλκοόλ ο Τσέχος που προκάλεσε την καραμπόλα με θύμα τον 24χρονο

ΔΙΕΘΝΗ 3 ώρες πριν

ΟΗΕ: Στους 787 έχει ανέλθει ο αριθμός των νεκρών στο Ιράν