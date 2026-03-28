Επικοινωνία Γεραπετρίτη με Αραγτσί για τη Μέση Ανατολή: Αδιανόητο το Ιράν να θεωρεί την Ελλάδα εχθρική χώρα

Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης είχε απόψε τηλεφωνική συνομιλία με τον υπουργό Εξωτερικων του Ιράν Σεγέντ Αμπάς Αραγτσί .

Σύμφωνα με ανάρτηση του ΥΠΕΞ στο Χ ή συζήτηση επικεντρώθηκε στην κατάσταση στην ευρύτερη Μέση Ανατολή. Ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε την ανάγκη για διπλωματική λύση και για πλήρη σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου και της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλέιται το newsit.gr, στη διάρκεια της επικοινωνίας τους εξετάσθηκαν οι διπλωματικές προσπάθειες που καταβάλλονται για αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Από την πλευρά του, ο Αμπάς Αραγτσί εξέθεσε τις θέσεις Ιράν, ενώ ο Γιώργος Γεραπετρίτης τόνισε μεταξύ άλλων ότι δεν νοείται να θεωρείται η Ελλάδα εχθρική χώρα για το Ιράν και -σύμφωνα με πληροφορίες- εξέφρασε την ελληνική ευαισθησία για το γεγονός ότι μεγάλος αριθμός ελληνικών πλοίων βρίσκονται αποκλεισμένα στον Περσικό Κόλπο και πρέπει να υπάρξει ασφάλεια για τα πλοία και τα πληρώματα τους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΗΣ 15 ώρες πριν

“Discover Dogs”: Η μεγαλύτερη γιορτή αφιερωμένη στον σκύλο σήμερα και αύριο στη Θεσσαλονίκη

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 12 ώρες πριν

Καταγγελία για εργατικό ατύχημα στη Θεσσαλονίκη – Υδραυλικός κινδύνευσε να χάσει το δάχτυλό του

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 8 ώρες πριν

Συνελήφθη στην Κοζάνη ο 39χρονος που απέδρασε από τις αγροτικές φυλακές Κασσάνδρας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 2 ώρες πριν

Έτσι “γεννήθηκε” το “Μαρινέλλα” – Η ιστορία πίσω από το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της σπουδαίας ερμηνεύτριας

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 24 ώρες πριν

Ελλάδα-Παραγουάη 0-1: Μουδιασμένη και ακίνδυνη στην επιστροφή

ΔΙΕΘΝΗ 24 ώρες πριν

Απαγόρευση των social media σε παιδιά κάτω των 14 ετών σχεδιάζει η Αυστρία