Επικοινωνία Γεραπετρίτη με Αραγτσί για τη Μέση Ανατολή: Αδιανόητο το Ιράν να θεωρεί την Ελλάδα εχθρική χώρα

Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης είχε απόψε τηλεφωνική συνομιλία με τον υπουργό Εξωτερικων του Ιράν Σεγέντ Αμπάς Αραγτσί .

Σύμφωνα με ανάρτηση του ΥΠΕΞ στο Χ ή συζήτηση επικεντρώθηκε στην κατάσταση στην ευρύτερη Μέση Ανατολή. Ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε την ανάγκη για διπλωματική λύση και για πλήρη σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου και της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλέιται το newsit.gr, στη διάρκεια της επικοινωνίας τους εξετάσθηκαν οι διπλωματικές προσπάθειες που καταβάλλονται για αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Από την πλευρά του, ο Αμπάς Αραγτσί εξέθεσε τις θέσεις Ιράν, ενώ ο Γιώργος Γεραπετρίτης τόνισε μεταξύ άλλων ότι δεν νοείται να θεωρείται η Ελλάδα εχθρική χώρα για το Ιράν και -σύμφωνα με πληροφορίες- εξέφρασε την ελληνική ευαισθησία για το γεγονός ότι μεγάλος αριθμός ελληνικών πλοίων βρίσκονται αποκλεισμένα στον Περσικό Κόλπο και πρέπει να υπάρξει ασφάλεια για τα πλοία και τα πληρώματα τους.