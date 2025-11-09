MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επικοινωνία Χαρακόπουλου – Τσιάρα για τις εκκρεμείς πληρωμές αγροτικών ενισχύσεων και αποζημιώσεων

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Οι εκκρεμείς πληρωμές αγροτικών ενισχύσεων και αποζημιώσεων βρέθηκαν στο επίκεντρο της επικοινωνίας του Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτή Λαρίσης, Μάξιμου Χαρακόπουλου με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα, κατά τη διάρκεια συνάντησής του με αντιπροσωπεία του Αγροτικού Συλλόγου του πρώην Δήμου Πλατυκάμπου για τα επείγοντα ζητήματα που απασχολούν τους παραγωγούς της περιοχής.

Όπως τόνισαν οι εκπρόσωποι του Συλλόγου, στην πρόσφατη πληρωμή για τα φερτά υλικά υπήρξαν παραγωγοί οι οποίοι δεν πληρώθηκαν, παρότι δεν είχαν πρόβλημα στην δήλωση ΟΣΔΕ του 2024, και ζήτησαν να υπάρξουν άμεσα διορθωτικές ενέργειες με συμπληρωματική πληρωμή.

Επίσης, θέμα για τους αγρότες της περιοχής τους είναι η πληρωμή για την ανασύσταση του φυτικού κεφαλαίου για πολυετείς καλλιέργειες -δένδρα, μηδική και ρίγανη- που επλήγησαν από τον Daniel, καθώς και οι εκκρεμότητες με την καταβολή της βασικής ενίσχυσης και του Μέτρου 23. Επίσης, επέμειναν στην αναγκαιότητα αποζημίωσης των αγροτών που καλλιέργησαν ζωοτροφές, καθώς η εξάπλωση της ευλογιάς προκάλεσε αδυναμία πώλησης της μηδικής σε κτηνοτρόφους, εγκατάλειψη της καλλιέργειας και συνεπώς μεγάλη απώλεια εισοδήματος.

Παράλληλα, ο Μ.Χαρακόπουλος επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης προκειμένου να δοθούν διευκρινίσεις στα θέματα που τέθηκαν και να υπάρξει ενημέρωση για την πορεία και το χρονοδιάγραμμα των πολυαναμενόμενων από τους αγρότες πληρωμών.

Χρονοδιάγραμμα πληρωμών

Όπως ενημέρωσε ο αρμόδιος υπουργός, παρά τα πρωτοφανή προβλήματα, η αρχή των πληρωμών έγινε με τα φερτά υλικά και θα διερευνηθεί άμεσα το θέμα για όσους δεν πληρώθηκαν. Επιπλέον, προκαταβολή για την ανασύσταση του φυτικού κεφαλαίου θα καταβληθεί μέχρι το τέλος του έτους, ενώ αυτή τη στιγμή πραγματοποιείται αγώνας δρόμου για να πληρωθεί η βασική ενίσχυση και το Μέτρο 23 μέχρι τα τέλη του μήνα. Για την αναγκαιότητα ενίσχυσης των καλλιεργειών για ζωοτροφές, ανέφερε ότι το θέμα επεξεργάζεται αρμόδια επιστημονική επιτροπή του υπουργείου, τα αποτελέσματα της οποίας αναμένει για περαιτέρω ενέργειες.

Σε δήλωσή του, μετά τη συνάντηση, ο Γραμματέας της Κ.Ο. της ΝΔ υπογράμμισε ότι «η συσσώρευση των προβλημάτων που προκύπτουν από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και την ευλογιά έχουν στερήσει σημαντικό μέρος από το εισόδημα στην πρωτογενή παραγωγή και η δύσκολη οικονομική θέση στην οποία βρίσκονται οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι του δήμου Κιλελέρ είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της κατάστασης που επικρατεί στον κάμπο. Η αναγκαιότητα για ρευστότητα είναι άμεση και οι ενέργειες για τις πληρωμές που εκκρεμούν πρέπει να τελεσφορήσουν. Ειδάλλως και η προσπάθεια του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης αδικείται και οι άνθρωποι της πρωτογενούς παραγωγής δεν μπορούν να βγουν από την οικονομική τους δυσχέρεια».

Κώστας Τσιάρας Μάξιμος Χαρακόπουλος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 4 ώρες πριν

Οι ενδεκάδες στο Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 2 ώρες πριν

Πέθανε η δημοσιογράφος Αγγελική Βύζικα σε ηλικία 61 ετών

MEDIA NEWS 14 ώρες πριν

Τηλεθέαση: Ποια πρωινή εκπομπή επέλεξε το τηλεοπτικό κοινό;

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι των παλαιοημερολογιτών ιερέων με την αρχηγό του κυκλώματος ναρκωτικών, ο τιμοκατάλογος και ο ναός “καβάτζα”

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 1 ώρα πριν

ΠΑΟΚ: Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας αποχώρησε με πρόβλημα στον οπίσθιο μηριαίο από το ντέρμπι της Λεωφόρου

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 5 ώρες πριν

Γλυφάδα: “Δεν άντεξε, το χτύπημα ήταν βαρύ” λέει ο γαμπρός της 70χρονης που είχε δεχθεί επίθεση με πέτρα