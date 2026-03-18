Ένταση στη Βουλή: Νέο επεισόδιο Κωνσταντοπούλου – Βορίδη στο περιστύλιο

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Συνεχίστηκε το κλίμα έντασης στη Βουλή, με νέο φραστικό επεισόδιο ανάμεσα στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον πρώην υπουργό Μάκη Βορίδη, λίγη ώρα μετά τη σφοδρή αντιπαράθεση που είχε προηγηθεί εντός της αίθουσας με τον Άδωνι Γεωργιάδη.

Το νέο περιστατικό σημειώθηκε στο περιστύλιο της Βουλής, όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου βγήκε για να κάνει δηλώσεις στους δημοσιογράφους. Εκείνη τη στιγμή αποχωρούσε από τον ίδιο χώρο και ο Μάκης Βορίδης.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, στράφηκε προς το μέρος του και, με εμφανή ειρωνική διάθεση, σχολίασε αναφερόμενη στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ: «Μισό λεπτό να περάσουν οι αθώοι».

Από την πλευρά του, ο Μάκης Βορίδης αντέδρασε με χαμόγελο, απαντώντας επίσης σε αιχμηρό τόνο: «Μισό λεπτό να αποφύγουμε τους εισαγγελείς».

