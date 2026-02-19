Ένταση on air Κυρανάκη – Λυμπερόπουλου για τα ταξί: “Απειλεί όσους δεν απεργούν”, “είσαι επικίνδυνος”

Νέα κόντρα, αυτή τη φορά σε ζωντανή μετάδοση, είχαν το πρωί της Πέμπτης ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, και ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος.

Η κόντρα στην οποία ο κ. Κυρανάκης χαρακτήρισε τον πρόεδρο του ΣΑΤΑ «τραμπούκο» που «απειλεί με βιαιοπραγίες όσους συναδέλφους του δεν θέλουν να απεργήσουν», και τον κ. Λυμπερόπουλο να απαντά με χαρακτηρισμούς όπως «δικηγόρος των ιδιωτικών εταιρειών» και «δημόσιος ψεύτης», ξεκίνησε όταν ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών αναφέρθηκε στα «τέσσερα ραντεβού με τον κ. Λυμπερόπουλο που έχουν αποβεί άκαρπα».

«Ο κ. Λυμπερόπουλος είναι τραμπούκος που δεν θέλει λύσεις, θέλει θόρυβο για τον εαυτό του, έχει πολιτικές βλέψεις, δεν εκπροσωπεί τον έντιμο οδηγό ταξί» είπε ο κ. Κυρανάκης καταγγέλλοντας ότι «αυτοί οι οδηγοί ταξί που δεν θέλουν να κάνουν απεργία τους απειλούν οι τραμπούκοι του Λυμπερόπουλου με βιαιοπραγίες».

«Με αυτά που βγαίνει και λέει εκθέτει την κυβέρνηση και τον εαυτό του. Είναι ο άνθρωπος που δεν μπορεί να απαντήσει τα πραγματικά προβλήματα. Νόμισε ότι επειδή ελέγχει ένα μικρό μέρος συνδικαλιστών, ότι ο κλάδος πειθαρχεί σε όποιους ότι θα επιβάλει νόμους διδακτορικούς που θα εξυπηρετήσουν ιδιώτες» είπε σε τηλεφωνική παρέμβασή του ο κ. Λυμπερόπουλος.

«Ο κ. Κυρανάκης αντί για το συμφέρον της κοινωνίας που πρέπει να έχει δημοσίας χρήσης αυτοκίνητα και όοι αυτοκίνητα ιδιωτικών εταιρειών, είναι ο δικηγόρος των ιδιωτικής χρήσεως» είπε ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ με τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη να απαντά «θέλει να κάνει θόρυβο και συκοφαντεί. Τους οδηγούς ταξί εκπροσωπείτε ή τους ιδιοκτήτες επιχειρηματίες κ. Λυμπερόπουλε;»

«Ο νόμος που κατεβάζει είναι γραμμένος και ραμμένος που στηρίζει τα συμφέροντα των ενοικιαζόμενων ΙΧ εις βάρος της κοινωνίας και του κλάδου» επέμεινε ο Θύμιος Λυμπερόπουλος χωρίς ωστόσο να απαντά στο ερώτημα Κυρανάκη «ποιο άρθρο συγκεκριμένα;»

Επιμένοντας στο ίδιο πνεύμα ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ είπε για τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών ότι «τα συμφέροντα για τα ηλεκτροκίνητα που εκπροσωπεί είναι για τις μεγάλες εταιρείες και πουθενά σε καμία χώρα της Ευρώπη δεν προβλέπεται υποχρεωτικότητα σε αυτά τα αυτοκίνητα» με τον κ. Κυρανάκη να λέει ότι για παράδειγμα στη Γερμανία τα ηλεκτρικά ταξί είναι το 30%.

«Είσαι δημόσιος ψεύτης. Όταν λέει υποχρεωτικό, εξυπηρετεί μόνο τα συμφέροντα. Από προχθές μαζί σας δεν μιλάω, μας διώξατε από το γραφείο. Μας είπατε όποιος δεν συμφωνεί να αλλάξει επάγγελμα, ούτε ο Παπαδόπουλος δεν το έχει πει αυτό, ο άνθρωπος είναι επικίνδυνος» είπε ο κ. Λυμπερόπουλος ο οποίος ισχυρίστηκε ότι «πουθενά δεν υπάρχει ποινικό μητρώο για ένα πλημμέλημα ή πταίσμα. Ο οδηγός στην ΕΘΕΛ με τι μητρώο προσλαμβάνεται;» με τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών να λέει «έχουμε τον κ. Λυμπερόπουλο που ζητάει να οδηγούν ταξί όσοι έχουν καταδικαστεί για ξυλοδαρμό».

Όπως είπε στη συνέχεια ο κ. Κυρανάκης «όταν ανέλαβα, ο κ. Λυμπερόπουλος ζητούσε κάθε μέρα συνάντηση και από το γραφείο μου του είπαν ότι έχουμε ζητήματα επείγοντα με τον σιδηρόδρομο. Αυτό δεν το σεβάστηκε ούτε το σέβεται».

«Έχουμε ικανοποιήσει 6 στα 10 αιτήματα των ταξί»

Νωρίτερα, ο κ. Κυρανάκης είπε πως «όταν ανέλαβα μου έφεραν κατάλογο με 10 αιτήματα για τα ταξί. Τα περισσότερα, τα 6 στα 10 είτε έχουν ικανοποιηθεί είτε δρομολογούνται. Δεν συμφωνούμε στην αύξηση κομίστρου που ζητούν, δεν συμφωνούμε στο να επιτρέπεται ανανέωση άδειας για όσους έχουν ποινικό μητρώο, δεν συμφωνούμε στην ελεύθερη κίνηση στη λεωφορειολωρίδα αλλά στην αποβίβαση-επιβίβαση».

Διευκρίνισε, επίσης, ότι «εξαιρούμε από την υποχρέωση ηλεκτροκίνησης όσους είναι 62 και άνω» ενώ ανέφερε ότι «οι τζίροι των ταξιτζήδων από όταν βάλαμε περισσότερα αλκοτέστ, έχουν αυξηθεί. Συζητώ με τους οδηγούς μήπως μπει ένα λογικό πλαφόν για ενοικίαση ταξί. Η άδεια ταξί έχει τώρα μεγαλύτερη αξία μεταπώλησης από το 2019».

Προανήγγειλε, τέλος, ότι «θα ξεκινήσει σαφάρι η ΑΑΔΕ για τις αγοραπωλησίες αδειών ταξί γιατί λένε ότι τις πουλάνε 5-6000 ευρώ ενώ σε ιστοσελίδες βλέπουμε ότι οι τιμές είναι 120 και 150.000 ευρώ».