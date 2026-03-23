Ένταση μεταξύ Κυρανάκη – Κωνσταντοπούλου: “Αυταρχική νάρκισσος” – “Μιλάει ο υπάλληλος της Ομάδας Αλήθειας”

Ένταση σημειώθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής, μεταξύ Ζωής Κωνσταντοπούλου και Κωνσταντίνου Κυρανάκη, λίγο πριν το πέρας της συνεδρίασης του σχεδίου νόμου του υπουργείου Μεταφορών.

Όπως αναφέρει το ethnos.gr, επιστρέφοντας από τη Λάρισα μετά την επεισοδιακή έναρξη της δίκης των Τεμπών, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας πέρασε από τη Βουλή και ζήτησε να παρέμβει στη συζήτηση. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου εξαπέλυσε επίθεση κατά της κυβέρνησης και της ηγεσίας του υπουργείου Δικαιοσύνης για τα όσα τραγελαφικά συνέβησαν το πρωί της Δευτέρας (23/03) στη Λάρισα.

«Η αίθουσα που προετοίμασε ο Φλωρίδης ήταν αίθουσα μικρότερη από πολλές δικαστικές αίθουσες σε όλη την επικράτεια. Δεν πληρούσε κανένα όρο ασφάλειας ούτε πυρασφάλειας. Δεν υπήρχε πυροσβεστήρας. Ήταν παιδιά που γλίτωσαν στο έγκλημα των Τεμπών και κάποια λιποθύμησαν σήμερα . Έλεγαν ότι το μοιραίο τρένο είχε τζάμια που τα έσπασαν βγήκαν και γλίτωσαν ενώ η αίθουσα του δικαστηρίου δεν έχει τζάμια», είπε ενώ, στη συνέχεια, είπε για τα μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας που εξήγγειλε ο Μητσοτάκης πως, «ο πρωθυπουργός εξήγγειλε σήμερα άρον – άρον τα μέτρα στήριξης για να κρύψει το φιάσκο της δίκης».

Η παρέμβαση Κωνσταντοπούλου προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος παίρνοντας τον λόγο, επιτέθηκε προσωπικά κατά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας. «Είστε αυταρχική νάρκισσος. Θέλετε να είστε εσείς το κέντρο της προσοχής όταν σήμερα θα έπρεπε να είναι οι γονείς των θυμάτων», είπε ο αναπληρωτής υπουργός. Στη συνέχεια, τόνισε πως, «αποκομίζει κανείς την αίσθηση ακούγοντας την κα Κωνσταντοπούλου να μιλά για την ιστορική δίκη των Τεμπών ότι θέλει και επιδιώκει να είναι το κέντρο της προσοχής. Να είναι η ίδια, ο εαυτός της, η πάρτη της το κέντρο της προσοχής, το κέντρο του κόσμου. Όλα να περιστρέφονται γύρω από την Ζωή Κωνσταντοπούλου. Αυτό την ενδιαφέρει. Δεν έχει γνησιότητα ούτε ειλικρίνεια», με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να φωνάζει από τα βουλευτικά έδρανα, «μιλάει ο υπάλληλος της Ομάδας Αλήθειας».

«Ρόλο παίζατε όπως πάντα ακόμα και όταν ήσασταν πρόεδρος Βουλής. Εγώ λοιπόν αυτό που καταλαβαίνω είναι αυτό που καταλαβαίνουν όλοι σε αυτή την αίθουσα. Οι βουλευτές της συμπολίτευσης, της αντιπολίτευσης ακόμα και του ίδιου του κόμματος σας. Όλοι όσοι είμαστε γονείς κατανοούμε ότι το κέντρο της υπόθεσης είναι οι γονείς των θυμάτων. Κανένα πρόσωπο, κανένα κόμμα, καμία Ζωή Κωνσταντοπούλου», συνέχισε ο Κυρανάκης.

Χαρακτηριστικός της έντασης που επικράτησε είναι ο παρακάτω διάλογος

Κωνσταντοπούλου: Ποιους κοροϊδεύετε;

Κυρανάκης: Οι δικαστές θα κάνουν την δουλειά τους χωρίς να επιτρέψουν σε κανένα να δημιουργήσει χάος

Βιλιάρδος (προεδρεύων): Αυτό που κάνετε κυρία πρόεδρε είναι πολιτισμένο;

Κωνσταντοπούλου: Εσείς ψηφίστε την σύμβαση με την Chevron

Βιλιάρδος: Αυτή είναι η απάντησή σας; Τι να πω; Τουλάχιστον μην διακόπτετε

Κυρανάκης: Αυταρχική νάρκισσος. Θέλει η προσοχή να είναι πάνω της. Τα φώτα να είναι πάνω της. Τα μικρόφωνα μπροστά της. Αυτή είστε.