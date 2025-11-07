MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ενίσχυση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων στο επίκεντρο της συνάντησης Θεοδωρικάκου – Ρήγα

|
THESTIVAL TEAM

Συνάντηση με τον Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάικλ Ρήγας, είχε ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, στο περιθώριο της 6ης Υπουργικής Συνάντησης της Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια (P-TEC).

Στη συνάντηση, που έγινε σε πολύ θετικό κλίμα καθώς η Ελλάδα αναδεικνύεται σε ισχυρό ενεργειακό κόμβο και πύλη εισαγωγής του αμερικανικού LNG στην ευρωπαϊκή αγορά, συζητήθηκαν τα θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης που αφορούν την ενίσχυση της στρατηγικής σχέσης των δύο χωρών και ιδιαίτερα η ναυπηγική βιομηχανία, οι αμερικανικές επενδύσεις συνολικά στην Ελλάδα, τα logistics και το εμπόριο.

Τάκης Θεοδωρικάκος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 16 ώρες πριν

Μαχαίρια, κινητά και ναρκωτικά βρέθηκαν στις φυλακές Τρικάλων

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 8 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Εργασίες συντήρησης από σήμερα στην 4η Επαρχιακή Οδό Θεσσαλονίκης – Μελισσοχωρίου – Δρυμού

ΔΙΕΘΝΗ 23 ώρες πριν

Χεζμπολάχ: Διακηρύσσουμε το “νόμιμο δικαίωμα” να αμυνθούμε κατά του Ισραήλ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 9 λεπτά πριν

ΙΧ παρέσυρε 3χρονο παιδί στη Λάρισα – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 16 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Κύκλος δωρεάν συναντήσεων για γονείς από τον Δ. Θέρμης – Γονείς που μαθαίνουν, γονείς που στηρίζουν

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 3 ώρες πριν

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Απολαμβάνω το ελληνικό φαγητό, ωραίο το εστιατόριο του μουσείου της Ακρόπολης