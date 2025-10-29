Εμπρηστική επίθεση στο γραφείο του Χάρη Θεοχάρη – “Δεν δίστασαν να βάλουν φωτιά στην είσοδο του γραφείου, ενώ μέσα βρίσκονταν εργαζόμενοι”

Ως μια “μια ακόμα φασιστική ενέργεια των θρασύδειλων τραμπούκων” χαρακτηρίζει η Νέα Δημοκρατία την επίθεση στο πολιτικό γραφείο του υφυπουργού Εξωτερικών και Βουλευτή του κόμματος, Χάρη Θεοχάρη, εκφράζοντας παράλληλα την καταδίκη της για την ενέργεια αυτή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του κυβερνώντος κόμματος, οι δράστες δεν δίστασαν να βάλουν φωτιά στην είσοδο του γραφείου, ενώ μέσα βρίσκονταν εργαζόμενοι, θέτοντας σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.

Η Νέα Δημοκρατία καλεί όλα τα πολιτικά κόμματα να εκφράσουν με σαφήνεια και αποφασιστικότητα την καταδίκη τους για το περιστατικό, υπογραμμίζοντας ότι η δημοκρατία στη χώρα μας δεν εκφοβίζεται και ότι το κόμμα δεν πρόκειται να υποκύψει σε τρομοκρατικές ενέργειες.

Η ανακοίνωση της ΝΔ αναφέρει:

“Η επίθεση στο πολιτικό γραφείο του Υφυπουργού Εξωτερικών και Βουλευτή Β3 Νοτίου Τομέα Αθηνών Χάρη Θεοχάρη στον Άγιο Δημήτριο, είναι μια ακόμα φασιστική ενέργεια των θρασύδειλων τραμπούκων, οι οποίοι μάλιστα δεν δίστασαν να βάλουν φωτιά στην είσοδο του γραφείου την ώρα που βρίσκονταν εργαζόμενοι εντός αυτού!

Καταδικάζουμε την επίθεση και καλούμε όλα τα κόμματα να εκφράσουν καθαρά και δυνατά την αυτονόητη αποδοκιμασία και καταδίκη τους.

Η Δημοκρατία μας δεν τρομοκρατείται, η Νέα Δημοκρατία δεν εκφοβίζεται”.