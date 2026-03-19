“Εμείς βρήκαμε για σήμερα”: Ο Γεωργιάδης απάντησε on air σε καταγγελία πολίτη που έλεγε ότι έψαχνε ραντεβού επί 4 μήνες

Ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε σήμερα το πρωί σε καταγγελία γυναίκας, η οποία ανέφερε ότι για 4 μήνες προσπαθούσε να κλείσει ραντεβού με γαστρεντερολόγο, χωρίς να καταφέρει να βρει διαθέσιμο.

Ο κ. Γεωργιάδης, σε παρέμβασή του στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega», διευκρίνισε μεταξύ άλλων πως η καταγγελία δεν αντανακλά την πραγματικότητα και ότι η διαδικασία για την εύρεση ραντεβού είναι πλέον πιο αποτελεσματική από ποτέ.

Ειδικότερα, παρουσίασε τη διαδικασία εύρεσης ραντεβού μέσω της εφαρμογής MyHealth App, η οποία επιτρέπει στους πολίτες να κλείνουν ραντεβού εύκολα και άμεσα.

«Στο κινητό μου έχω την εφαρμογή MyHealth, την οποία μπορούν όλοι να κατεβάσουν και στο κινητό τους. Αν μπείτε στην εφαρμογή, πατάτε εκεί που λέει “Νέο ραντεβού”. Εάν το επιθυμείτε, μπορείτε να κάνετε έρευνα ακόμα και με το στίγμα του κινητού σας», ανέφερε αρχικά ο υπουργός και στη συνέχεια έδειξε στον αέρα τη διαδικασία που ακολούθησε για να βρει ραντεβού με την ειδικότητα του γαστρεντερολόγου που του ζητήθηκε να αναζητήσει.

«Όλα αυτά τα ραντεβού που βλέπετε είναι για σήμερα και οι συγκεκριμένοι γιατροί είναι δωρεάν», συμπλήρωσε δείχνοντας στην κάμερα την οθόνη του κινητού του τηλεφώνου με τα αποτελέσματα της αναζήτησης που έκανε.

Την ίδια διαδικασία ακολούθησε και για τα νοσοκομεία: «Άγιος Σάββας, σήμερα ραντεβού, Κωνσταντοπούλειο, το οποίο η κυρία έλεγε ότι δεν μπορούσε να βρει χθες. Τρία ραντεβού έχει σήμερα. Έλεγε η κυρία χθες ότι ψάχνω να βρω ραντεβού για 4 μήνες και σήμερα έχει ραντεβού. Τι άλλο να σας πω;», σημείωσε ο υπουργός.