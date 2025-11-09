Ελληνική Λύση: Μητσοτάκης – Σαμαράς ψήφισαν μαζί όλα τα αντιλαϊκά και αντεθνικά μέτρα αλλά τώρα που “μάλωσαν”, αλληλοκαρφώνονται

«Το γεγονός δεν είναι τα όποια λεγόμενα Σαμαρά και Μητσοτάκη. Το αδιαμφισβήτητο και απαράγραπτο γεγονός είναι ότι ψήφισαν μαζί όλα τα αντιλαϊκά, αντικοινωνικά και αντεθνικά μέτρα αλλά τώρα που “μάλωσαν”, ξαφνικά “αλληλοκαρφώνονται”!», τονίζει σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Λύση, με αφορμή την συνέντευξη του πρώην πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά στον ΑΝΤ1.

Σύμφωνα με το γραφείο Τύπου του κόμματος: «Και για τους δύο λοιπόν, ισχύει το έξης: Μπορείς να τους ξεγελάς όλους για λίγο καιρό, λίγους για όλον τον καιρό, αλλά όχι όλους για πάντα…».