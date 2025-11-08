MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ελληνική Λύση: Η Πολεμική Αεροπορία παραμένει σταθερός φρουρός των συνόρων μας

THESTIVAL TEAM

«Η Ελληνική Λύση αποτίει φόρο τιμής στην Πολεμική Αεροπορία που σήμερα, 8η Νοεμβρίου, εορτάζει την ημέρα των προστατών της Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ. Οι γενναίοι άνδρες και γυναίκες της Πολεμικής Αεροπορίας φυλάσσουν με αυταπάρνηση και ηρωισμό τον εναέριο χώρο της πατρίδας μας, αποτελώντας ασπίδα προστασίας για την εθνική μας κυριαρχία και ανεξαρτησία», επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Λύση, τονίζοντας: «Οι Ίκαροί μας παρά τα φληναφήματα τύπου “ήρεμα νερά”, μάχονται καθημερινά απέναντι στον προαιώνιο εχθρό πληρώνοντας βαρύτατο τίμημα ακόμα και σε “καιρό ειρήνης”».

Σύμφωνα με το γραφείο Τύπου του κόμματος: «Ακριβώς γι’ αυτό και το κράτος οφείλει να εκφράζει έμπρακτα την αναγνώριση σε αυτούς τους ήρωες και όχι να τους απαξιώνει θεσμικά, οικονομικά και κοινωνικά. Η Πολεμική Αεροπορία παραμένει σταθερός φρουρός των συνόρων μας πρωτίστως λόγω της αδιαμφισβήτητης ανωτερότητας των στελεχών της!

Η Ελληνική Λύση θα βρίσκεται πάντα στο πλευρό των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, διότι εγγυώνται στην πράξη την ασφάλεια, την σταθερότητα, την ανάπτυξη και την εθνική μας υπόσταση, σε αντίθεση με αυτούς που δίνουν συγχωροχάρτι στην Τουρκία για να εξοπλίζεται εις βάρος της πατρίδας μας, εις βάρος των ηρώων μας. Ζήτω η Πολεμική Αεροπορία! Ζήτω η Ελλάς!».

Ελληνική Λύση

