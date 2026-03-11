Ελληνική Λύση για ΟΠΕΚΕΠΕ: Κάποια κόμματα της αντιπολίτευσης ανακαλύπτουν σήμερα τα στοιχεία που το κόμμα μας αποκάλυπτε από το 2020 και κατήγγειλε από το 2022
THESTIVAL TEAM
“Κάποια κόμματα της αντιπολίτευσης ανακαλύπτουν σήμερα με “έκπληξη” τα στοιχεία που η Ελληνική Λύση αποκάλυπτε από το 2020, μέσω της κοινοβουλευτικής της δράσης, και κατήγγειλε με “ονοματεπώνυμα” από το 2022″, αναφέρει το κόμμα, σε αποψινή ανακοίνωσή του, και προσθέτει:,
“Σε λίγο θα “ανακαλύψουν” και τους αλληλοεκβιασμούς των “φραπέδων” και των “υπουργών του predator” με τον “επιτελικό εγκέφαλο” του Μεγάρου Μαξίμου”.