Ελληνική Λύση: Έντονη ανησυχία για τους Έλληνες στρατιωτικούς που υπηρετούν στην Ελληνική Δύναμη Σαουδικής Αραβίας
Η Ελληνική Λύση εκφράζει «την έντονη ανησυχία και την κατηγορηματική αντίθεσή της για την κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι Έλληνες στρατιωτικοί που υπηρετούν στην Ελληνική Δύναμη Σαουδικής Αραβίας με την ελληνική συστοιχία Patriot που έχει παραχωρηθεί εδώ και χρόνια στο Ριάντ, χωρίς κανένα ουσιαστικό αντίκρυσμα για την πατρίδα μας, παρά τις “υποσχέσεις”».
«Υπάρχει σχέδιο για την ασφάλεια των Ελλήνων στρατιωτικών;»
Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση του γραφείου Τύπου του κόμματος, «η παρουσία τους εκεί, που αρχικά ξεκίνησε για την προστασία πετρελαϊκών εγκαταστάσεων και ενεργειακών υποδομών, έχει μετατραπεί σε άμεση έκθεση σε πολεμικό κίνδυνο χωρίς να υπάρχει καμία στρατηγική ωφέλεια για την εθνική άμυνα της Ελλάδας».
Η Ελληνική Λύση καλεί «λοιπόν την κυβέρνηση (που αποδείχτηκε ανίκανη να απομακρύνει ακόμα και τους Έλληνες τουρίστες από το Ντουμπάι) και το υπουργείο Άμυνας να απαντήσουν ξεκάθαρα για το εάν υπάρχει σχέδιο για την ασφάλεια των Ελλήνων στρατιωτικών, καθώς οι μνήμες από την εθνική τραγωδία της Λιβύης λόγω της εγκληματικής διαχείρισης της κυβέρνησης είναι ακόμη νωπές».
