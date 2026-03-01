MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ελληνική Λύση: Έντονη ανησυχία για τους Έλληνες στρατιωτικούς που υπηρετούν στην Ελληνική Δύναμη Σαουδικής Αραβίας

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Η Ελληνική Λύση εκφράζει «την έντονη ανησυχία και την κατηγορηματική αντίθεσή της για την κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι Έλληνες στρατιωτικοί που υπηρετούν στην Ελληνική Δύναμη Σαουδικής Αραβίας με την ελληνική συστοιχία Patriot που έχει παραχωρηθεί εδώ και χρόνια στο Ριάντ, χωρίς κανένα ουσιαστικό αντίκρυσμα για την πατρίδα μας, παρά τις “υποσχέσεις”».

«Υπάρχει σχέδιο για την ασφάλεια των Ελλήνων στρατιωτικών;»
Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση του γραφείου Τύπου του κόμματος, «η παρουσία τους εκεί, που αρχικά ξεκίνησε για την προστασία πετρελαϊκών εγκαταστάσεων και ενεργειακών υποδομών, έχει μετατραπεί σε άμεση έκθεση σε πολεμικό κίνδυνο χωρίς να υπάρχει καμία στρατηγική ωφέλεια για την εθνική άμυνα της Ελλάδας».

Η Ελληνική Λύση καλεί «λοιπόν την κυβέρνηση (που αποδείχτηκε ανίκανη να απομακρύνει ακόμα και τους Έλληνες τουρίστες από το Ντουμπάι) και το υπουργείο Άμυνας να απαντήσουν ξεκάθαρα για το εάν υπάρχει σχέδιο για την ασφάλεια των Ελλήνων στρατιωτικών, καθώς οι μνήμες από την εθνική τραγωδία της Λιβύης λόγω της εγκληματικής διαχείρισης της κυβέρνησης είναι ακόμη νωπές».

Ελληνική Λύση

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 8 ώρες πριν

Ιράν: Η στιγμή που το Ισραήλ βομβαρδίζει κτίριο του καθεστώτος στo κέντρο της Τεχεράνης

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 9 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Ήρωες αστυνομικοί έσωσαν την τελευταία στιγμή γυναίκα από τον σύντροφο της – Την είχε ακινητοποιημένη και την χτυπούσε με σίδερα και ξύλο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 53 λεπτά πριν

Θεσσαλονίκη: Ποια περιοχή είναι πρώτη στη ζήτηση ακινήτων – Πού αγοράζονται οικόπεδα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 7 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Σαφάρι ελέγχων της ΕΛΑΣ για την παραβατικότητα των ανηλίκων – Ελέγχθησαν 60 ανήλικοι

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ 11 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Τρεις τελευταίες παραστάσεις για την “Παναγία των Παρισίων” στο Metropolitan: The Urban Theater

ΔΙΕΘΝΗ 21 ώρες πριν

Τραμπ: Πιστεύω ότι οι πληροφορίες για τον θάνατο του Χαμενεΐ είναι σωστές