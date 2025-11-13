MENOY

Ελληνίδα στη Νορβηγία έδωσε 845 ευρώ για μία απονεύρωση – “Πάμφθηνες στην Ελλάδα οι ιατρικές πράξεις, δεν τα λέει κανείς αυτά”, σχολίασε ο Γεωργιάδης

Με ένα βίντεο Ελληνίδας του εξωτερικού ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, επιχειρεί να συγκρίνει το κόστος ορισμένων ιατρικών και διαγνωστικών πράξεων στην Ελλάδα σε σχέση με άλλες χώρες.

Συγκεκριμένα, ο κ. Γεωργιάδης σε ανάρτησή του στο Twitter κοινοποίησε βίντεο μίας Ελληνίδας η οποία μεταφέρει την εμπειρία της στην προσπάθειά της να βρει οδοντίατρο για να κάνει απονεύρωση.

Όπως λέει η ίδια, το κόστος ήταν πάνω από 9.000 κορώνες, ήτοι, 845 ευρώ. «Πιο πολύ με συμφέρει, να κλείσω εισιτήριο, να πάω Ελλάδα, να κάνω την απονεύρωση, να φάω κι ένα σουβλάκι και να γυρίσω πίσω στη Νορβηγία» λέει χαρακτηριστικά, καταλήγοντας πως αναγκαστικά θα κάνει την απονεύρωση εκεί.

Από την πλευρά του ο υπουργός Υγείας σχολιάζει πως «οι περισσότερες ιατρικές αλλά και οι διαγνωστικές πράξεις στην Ελλάδα είναι πάμφθηνες σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Αυτά δεν τα λέει όμως κανένας εδώ και ο κόσμος δεν το συνειδητοποιεί. Έχουμε οι ίδιοι τελείως λάθος αντίληψη για την πραγματική κατάσταση της Υγείας στη Χώρα μας».

