Ελλ. Λύση: Στη Λάρισα αύριο ο Κυρ. Βελόπουλος για τη δίκη σχετικά με τα βίντεο από την εμπορική αμαξοστοιχία στα Τέμπη
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Στο δικαστικό μέγαρο Λάρισας θα παρευρεθεί αύριο Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025 ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης.
Σύμφωνα με το γραφείο Τύπου του κόμματος «ο Κυριάκος Βελόπουλος έχει δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής, λόγω της απουσίας και μη παράστασης του Ελληνικού Δημοσίου στη δίκη, αναφορικά με τις εγκληματικές ενέργειες που είχαν ως αποτέλεσμα την εξαφάνιση των βίντεο από τον εμπορευματικό σταθμό της Θεσσαλονίκης, με στόχο την απόκρυψη του φορτίου της εμπορικής αμαξοστοιχίας».