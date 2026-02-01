Έλενα Ράπτη: Συνάντηση με τη Μαρία Νάτσιου για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την τεχνητή νοημοσύνη στη σύγχρονη εποχή

Συνάντηση με τη Μαρία Νάτσιου, Γραμματέα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Νέας Δημοκρατίας, πραγματοποίησε η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας Έλενα Ράπτη, με αντικείμενο τη σημασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη σύγχρονη εποχή και τον τρόπο με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη επηρεάζει ήδη την καθημερινότητα των πολιτών.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, τονίστηκε ότι η τεχνολογία μπορεί να αποτελέσει ισχυρό εργαλείο προόδου, υπό την προϋπόθεση ότι αναπτύσσεται και αξιοποιείται με σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την ισότητα και τη μη διάκριση. Επισημάνθηκε επίσης ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι καθολικά και αδιαίρετα και οφείλουν να βρίσκονται στον πυρήνα κάθε ψηφιακού μετασχηματισμού.

Όπως ανέφερε η Έλενα Ράπτη: «Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει ήδη τον τρόπο που ζούμε, εργαζόμαστε και επικοινωνούμε. Είναι σημαντικό, όμως, η τεχνολογική πρόοδος να προχωρά με σταθερό προσανατολισμό στον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ο διάλογος και η συνεργασία είναι απαραίτητα, ώστε ο ψηφιακός μετασχηματισμός να υπηρετεί τον άνθρωπο και να ενισχύει μια κοινωνία ισότητας και συμπερίληψης».