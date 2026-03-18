Έλενα Ράπτη: Στόχος να προωθήσουμε την ίση μεταχείριση, αλλά και τη συμπερίληψη στους χώρους εργασίας

Για τις στοχευμένες δράσεις που υλοποιεί το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, για την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της συμπερίληψης στο εργασιακό περιβάλλον, μίλησε στην εκπομπή της EΡΤ3 «Μέρα με Χρώμα» η υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας Έλενα Ράπτη.

Η υφυπουργός αναφέρθηκε αναλυτικά στο νέο πρόγραμμα: «Μηχανισμός Ανάλυσης και Αξιολόγησης Δεδομένων για τις Πολιτικές Συμπερίληψης και Διαφορετικότητας των Επιχειρήσεων του Ιδιωτικού Τομέα για την Απονομή Σήματος Διαφορετικότητας».

«Ο στόχος μας είναι να προωθήσουμε την ίση μεταχείριση, αλλά και τη συμπερίληψη στους χώρους εργασίας. Το καλοκαίρι είχε τρέξει το πρώτο υποέργο που αφορούσε την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα σε θέματα συμπερίληψης και διαφορετικότητας.

Τότε είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μια τρίωρη ασύγχρονη εκπαίδευση και οι θεματικές είχαν να κάνουν με το φύλο, την ηλικία, την αναπηρία, την καταγωγή, τα εξωτερικά χαρακτηριστικά, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό ο κάθε εργαζόμενος, η κάθε μία και κάθε ένας από εμάς στον χώρο που εργάζεται και δραστηριοποιείται να νιώθει ότι είναι αποδεκτός. Πήγε πολύ καλά. Το παρακολούθησαν και 80.000 εργαζόμενοι, επιτυχώς ολοκλήρωσαν αυτή την παρακολούθηση και πήραν και την επιδότηση που προβλεπόταν τότε των 100 ευρώ. Το πρόγραμμα παραμένει ανοιχτό. Είναι στο site του Υπουργείου και μπορεί όποιος θέλει να το παρακολουθήσει.

Το επόμενο υποέργο έχει πάλι ως στόχο να ενισχύσει την ίση μεταχείριση και τη συμπερίληψη. Αυτή τη φορά όμως, την ευθύνη την έχουν οι εργοδότες. Διότι οι εργοδότες καλούνται να συμμετέχουν στη συγκεκριμένη πλατφόρμα, ώστε να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά που θα προσδιορίζουν και τα κριτήρια του προγράμματος. Το πρόγραμμα; θέλει να γνωρίζει εάν υπάρχουν συγκεκριμένες πολιτικές για την ίση μεταχείριση και την συμπερίληψη. Χρειάζεται αυτό το πρόγραμμα και αυτές οι πολιτικές να έχουν γνωστοποιηθεί στους εργαζόμενους. Θα πρέπει με πρωτοβουλία της επιχείρησης να υλοποιούνται δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των εργαζομένων. Θα πρέπει μέσα από τις αγγελίες τους να προσδιορίζεται το εύρος της αμοιβής, να προσδιορίζονται οι πολιτικές της ίσης μεταχείρισης.

Θα πρέπει στον χώρο τους να έχουν φροντίσει να είναι φιλικές και για τα άτομα με αναπηρία ή εγκαταστάσεις, όπως να προβλέπεται χώρος στάθμευσης του αυτοκινήτου για άτομα με αναπηρία. Θα πρέπει αυτές οι επιχειρήσεις να πουν εάν προσλαμβάνουν άτομα έως 24 ετών, γιατί ο ρατσισμός μπορεί να είναι και ηλικιακός. Αντίστοιχα και για άτομα άνω των 55, για παράδειγμα άνω των 55, αν προσλαμβάνουν ή αν αυτά τα άτομα που είναι άνω των 55 ετών βρίσκονται σε θέσεις ευθύνης και σε διευθυντικές θέσεις, εάν διατηρούν άτομα άνω των 65 ετών, εάν προσλαμβάνουν άτομο που είναι άγαμο, με παιδιά, μονογονεϊκές οικογένειες δηλαδή, για κάποιους όλα αυτά είναι τα κριτήρια βάσει των οποίων θα εξεταστούν και θα αξιολογηθούν προκειμένου να τους απονείμουμε το σήμα διαφορετικότητας».

Παράλληλα, η Έλενα Ράπτη, αναφέρθηκε και στο πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς» τονίζοντας ότι το πρόγραμμα απευθύνεται σε εργαζόμενους γονείς με ετήσιο ατομικό εισόδημα έως 24.000 ευρώ για 1 παιδί, έως 27.000 ευρώ για 2 παιδιά και χωρίς εισοδηματικά κριτήρια για 3 παιδιά και άνω, παρέχοντας οικονομική ενίσχυση 500 ευρώ μηνιαίως για εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης και 300 ευρώ για εργαζόμενους μερικής απασχόλησης, ώστε να μπορούν να προσλάβουν επιμελητή ή επιμελήτρια για τη φροντίδα του παιδιού, είτε στο σπίτι είτε στον χώρο του φροντιστή.

Παράλληλα, προβλέπεται ειδική πρόβλεψη για άνεργες μητέρες εγγεγραμμένες στη ΔΥΠΑ, οι οποίες μπορούν να λάβουν voucher για διάστημα τριών μηνών, προκειμένου να αναζητήσουν εργασία.

Αναφερόμενη στους επιμελητές, σημείωσε ότι το πρόγραμμα δημιουργεί νέες δυνατότητες απασχόλησης, ακόμη και από το σπίτι, με εισόδημα και ασφάλιση, ενώ τόνισε ότι μετά την ολοκλήρωση της πιλοτικής φάσης σε 62 δήμους, κατά την οποία υπογράφηκαν 925 συμφωνητικά, η καθολική εφαρμογή του προγράμματος σε όλη τη χώρα αναμένεται να ξεκινήσει το επόμενο διάστημα.