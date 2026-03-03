Έλενα Ράπτη: Προσεχώς οι “Νταντάδες της Γειτονιάς”

Στον ραδιοφωνικό σταθμό SKAI 100.3fm και τον Γιώργο Ψάλτη, φιλοξενήθηκε η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας Έλενα Ράπτη.

Η Υφυπουργός αναφέρθηκε στο πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς», το οποίο στοχεύει στη στήριξη οικογενειών με μικρά παιδιά και στη διευκόλυνση της συμμετοχής των γονέων στην αγορά εργασίας.

Όπως τόνισε, το πρόγραμμα απευθύνεται σε εργαζόμενους γονείς με ετήσιο ατομικό εισόδημα έως 24.000 ευρώ και παιδιά ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5 ετών, παρέχοντας οικονομική ενίσχυση 500 ευρώ μηνιαίως για εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης και 300 ευρώ για εργαζόμενους μερικής απασχόλησης, ώστε να μπορούν να προσλάβουν επιμελητή ή επιμελήτρια για τη φροντίδα του παιδιού, είτε στο σπίτι είτε στον χώρο του φροντιστή.

Παράλληλα, προβλέπεται ειδική πρόβλεψη για άνεργες μητέρες εγγεγραμμένες στη ΔΥΠΑ, οι οποίες μπορούν να λάβουν voucher για διάστημα τριών μηνών, προκειμένου να αναζητήσουν εργασία.

Αναφερόμενη στους επιμελητές, σημείωσε ότι το πρόγραμμα δημιουργεί νέες δυνατότητες απασχόλησης, ακόμη και από το σπίτι, με εισόδημα και ασφάλιση, ενώ τόνισε ότι μετά την ολοκλήρωση της πιλοτικής φάσης σε 62 δήμους, κατά την οποία υπογράφηκαν 925 συμφωνητικά, η καθολική εφαρμογή του προγράμματος σε όλη τη χώρα αναμένεται να ξεκινήσει το επόμενο διάστημα.