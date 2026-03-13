Έλενα Ράπτη: Όταν οι γυναίκες προοδεύουν, προοδεύει ολόκληρη η κοινωνία

Την οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών ως κρίσιμο όρο για την ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και την ουσιαστική ισότητα ανέδειξε η εκδήλωση που διοργάνωσε το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας.

Η εκδήλωση οργανώθηκε με στόχο να φωτίσει, μέσα από διαφορετικές οπτικές, τι σημαίνει στην πράξη η οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών: από τη συμμετοχή τους στην επιχειρηματικότητα, στη διοίκηση και στη λήψη αποφάσεων, έως την παρουσία τους σε απαιτητικά επαγγέλματα πρώτης γραμμής και σε πεδία υψηλής εξειδίκευσης, όπως η επιστήμη, η έρευνα, η ιατρική και η νομική. Στο επίκεντρο βρέθηκε η ανάγκη διαμόρφωσης όρων που επιτρέπουν στις γυναίκες να προχωρούν χωρίς εμπόδια, αποκλεισμούς και στερεότυπα.

Κατά την προσέλευσή τους, οι προσκεκλημένοι είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν στην έκθεση ιστορικού αρχείου για τους αγώνες του γυναικείου κινήματος, που παρουσίασε η Βιβλιοθήκη Ισότητας & Φύλου του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η έκθεση περιελάμβανε σημαντικές στιγμές της ιστορικής διαδρομής των γυναικών στην Ελλάδα, μέσα από τεκμήρια, αρχειακό υλικό και μαρτυρίες που αποτυπώνουν τις διεκδικήσεις και τις κατακτήσεις τους.

Χαιρετισμούς απηύθυναν η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, αρμόδια για Θέματα Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Έλενα Ράπτη και η Α’ Αντιπρόεδρος του ΕΒΕΑ Σοφία Κουνενάκη-Εφραίμογλου.

Το πρώτο θεματικό πάνελ ανέδειξε τη σημασία της οικονομικής ανεξαρτησίας των γυναικών ως βασικού παράγοντα ανάπτυξης και κοινωνικής ευημερίας, με έμφαση στη γυναικεία παρουσία στην επιχειρηματικότητα, στη χρηματοδότηση, στη διοίκηση και στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Στο πάνελ συμμετείχαν η Giovanna Καμπούρη Μοννά, Πρόεδρος και μέλος Διοικητικών Συμβουλίων σε ΗΠΑ και Ευρώπη, η Χριστίνα Χαλκιαδάκη, CEO της Χαλκιαδάκης ΑΕ, η Βασιλική Λαζαράκου, Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η Αντιγόνη Λυμπεροπούλου, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων, και η Μίκα Ιωαννίδου, Δικηγόρος και Επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Λόμπυ Γυναικών.

Το δεύτερο θεματικό πάνελ επικεντρώθηκε στις διαδρομές γυναικών που διακρίνονται σε απαιτητικά και συχνά ανδροκρατούμενα επαγγέλματα, αναδεικνύοντας τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, αλλά και τη σημασία της επιμονής, της αυτοπεποίθησης και της ορατότητας των γυναικών σε επαγγελματικά πεδία όπου παραδοσιακά κυριαρχούσαν οι άνδρες. Συμμετείχαν η Κωνσταντία Δημογλίδου, Εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., η Νάσια Γκουβέρου, διασώστρια του ΕΚΑΒ στον Τομέα Μοτοσικλετών, η Αικατερίνη Καλιμαγκίνα, οδηγός της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., η Αλεξία Γιατζόγλου, χειρίστρια ανυψωτικού μηχανήματος του Δήμου Χαλανδρίου και η Κατερίνα Συνοδινού, οδηγός συρμών Μετρό.

Το τρίτο θεματικό πάνελ ανέδειξε την παρουσία των γυναικών σε πεδία υψηλής εξειδίκευσης και ευθύνης, φωτίζοντας τη συμβολή τους στην επιστήμη, την έρευνα, την ιατρική, τη νομική και τη δημιουργία. Στο πάνελ συμμετείχαν η Μαρία Χατζηγιάννη, Σκηνοθέτις – Ανθρωπογεωγράφος και μέλος του Δ.Σ. του WIFT GR, η Μαρία Σωτηροπούλου, MD, MSc, PhD, Χειρουργός στο ΓΝΑ «Ευαγγελισμός», η Μίκα Ιωαννίδου, Δικηγόρος και Επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Λόμπυ Γυναικών, η Θέμις Αλισσάφη, Πρέσβειρα του European Research Council, Επίκουρη Καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ και συνεργαζόμενο μέλος ΔΕΠ στο Εργαστήριο Ανοσολογικής Ρύθμισης του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, καθώς και η Ευαγγελία Μαραγκουδάκη, Χειρουργός Μαιευτήρας – Γυναικολόγος, MD, PhD.

Όπως ανέφερε η Έλενα Ράπτη: Η Παγκόσμια Ημέρα Δικαιωμάτων των Γυναικών είναι μια υπενθύμιση ότι τα δικαιώματα που σήμερα θεωρούμε αυτονόητα δεν χαρίστηκαν — κατακτήθηκαν μέσα από αγώνες και θυσίες γυναικών που τόλμησαν να διεκδικήσουν τη θέση τους στην κοινωνία. Παρά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί, η ισότητα των φύλων παραμένει μια διαρκής διεκδίκηση. Στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας εργαζόμαστε καθημερινά για την ενίσχυση της θέσης των γυναικών στην οικονομική ζωή, την εναρμόνιση προσωπικού, οικογενειακού και επαγγελματικού βίου μέσα από πολιτικές όπως το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς», το «Σήμα Ισότητας» και το «Σήμα Διαφορετικότητας». Παράλληλα, αναπτύσσουμε συνέργειες με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και την Κοινωνία των Πολιτών, εμβαθύνουμε στην επιστημονική έρευνα και τεκμηρίωση μέσω της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του ΚΕΘΙ, ενώ εφαρμόζουμε ένα συνεκτικό πρόγραμμα για την πρόληψη και αντιμετώπιση της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας. Γιατί όταν οι γυναίκες προοδεύουν, προοδεύει ολόκληρη η κοινωνία».

Τη συζήτηση και στα τρία πάνελ συντόνισε η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Καϋμένου.

Η εκδήλωση επιβεβαίωσε ότι η οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών δεν είναι μόνο ζήτημα ισότητας, αλλά βασική προϋπόθεση για μια οικονομία με περισσότερες δυνατότητες, μια κοινωνία με μεγαλύτερη συνοχή και μια χώρα που αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότητες των ανθρώπων της.