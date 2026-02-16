Έλενα Ράπτη: Διαθέτουμε ένα πλήρες και οργανωμένο Δίκτυο Δομών για γυναίκες – θύματα ενδοοικογενειακής βίας

Στην εκδήλωση της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας Δήμου Αμαρουσίου με θέμα «Σωματική βία: η κορυφή του παγόβουνου – οι σιωπηλές μορφές βίας που προμηνύουν το κακό», απηύθυνε χαιρετισμό η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας Έλενα Ράπτη.

Η εκδήλωση ανέδειξε τη σημασία της αναγνώρισης μορφών βίας που δεν αφήνουν πάντοτε εμφανή σωματικά σημάδια, όπως η ψυχολογική, η λεκτική και η οικονομική βία, οι οποίες συχνά προηγούνται ή συνοδεύουν τη σωματική κακοποίηση.

Όπως επισημάνθηκε, πρόκειται για μορφές βίας που υπονομεύουν σταδιακά την αυτονομία, την αξιοπρέπεια και την ψυχική ανθεκτικότητα των θυμάτων.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη σημασία της ενημέρωσης, της ευαισθητοποίησης και της έγκαιρης παρέμβασης, ώστε τα προειδοποιητικά σημάδια να αναγνωρίζονται εγκαίρως και να αποτρέπονται σοβαρότερες μορφές κακοποίησης.

Όπως ανέφερε η Έλενα Ράπτη: «Το Δίκτυο Δομών του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας λειτουργεί ως σημείο αναφοράς για την υποστήριξη, την καθοδήγηση και την προστασία των θυμάτων, παρέχοντας εξειδικευμένες υπηρεσίες και ασφαλή πρόσβαση στη βοήθεια».