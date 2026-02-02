MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έλενα Ράπτη: Διαδικτυακή συνάντηση με ΕΟΠΑΕ για τον σχεδιασμό καμπάνιας σχετικά με το “χάπι του βιασμού”

|
THESTIVAL TEAM

Διαδικτυακή συνάντηση εργασίας πραγματοποίησε η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας Έλενα Ράπτη, με τον Πρόεδρο του Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, παρουσία στελεχών της  Γενικής Γραμματείας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του ΕΟΠΑΕ.

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν ο σχεδιασμός του ενημερωτικού υλικού για την καμπάνια που θα αφορά το λεγόμενο «χάπι του βιασμού», καθώς και η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων.

Όπως ανέφερε η Έλενα Ράπτη: “Η τηλεδιάσκεψη με τον Πρόεδρο του Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Αθανάσιο Θεοχάρη και στελέχη της Γενικής Γραμματείας Ισότητας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καθώς και του ΕΟΠΑΕ εντάσσεται στον συνολικό σχεδιασμό της καμπάνιας ενημέρωσης για το λεγόμενο “χάπι του βιασμού”. Προχωρούμε συστηματικά σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε ο σχεδιασμός της καμπάνιας να είναι άρτιος, τεκμηριωμένος και ουσιαστικός, με ξεκάθαρα μηνύματα πρόληψης και έγκυρης πληροφόρησης”.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ώρες πριν

Αλλάζει τους παλιούς και κατεστραμμένους κάδους απορριμμάτων ο δήμος Θεσσαλονίκης – Νέα προμήθεια 2.232 πράσινων κάδων

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Εντατικοί τροχονομικοί έλεγχοι για τη χρήση κράνους στην Κ. Μακεδονία – 19 παραβάσεις σε 591 ελέγχους

LIFESTYLE 4 ώρες πριν

Ζώζα Μεταξά: Κρατάω επαφές με τον Μάριο Καπότση, ό,τι επαφές μπορείς να έχεις με τον πρώην της κόρης σου

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 43 λεπτά πριν

Κιλκίς: Πλημμύρισαν από τις βροχές τα χωράφια στο Πολύκαστρο, σε απόγνωση οι αγρότες – Βίντεο από drone

LIFESTYLE 19 ώρες πριν

Σάκης Τανιμανίδης: Δεν ξέρω αν θα μεταφερθεί στον ΣΚΑΪ το Dragons Den, σίγουρα θα το δείτε στην τηλεόραση

LIFESTYLE 4 ώρες πριν

Β. Παπαδάκη για Κώστα Σόμμερ: Είναι χαμηλό το οξυγόνο του, το προλάβαμε στο τσακ