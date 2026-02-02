Έλενα Ράπτη: Διαδικτυακή συνάντηση με ΕΟΠΑΕ για τον σχεδιασμό καμπάνιας σχετικά με το “χάπι του βιασμού”

Διαδικτυακή συνάντηση εργασίας πραγματοποίησε η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας Έλενα Ράπτη, με τον Πρόεδρο του Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, παρουσία στελεχών της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του ΕΟΠΑΕ.

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν ο σχεδιασμός του ενημερωτικού υλικού για την καμπάνια που θα αφορά το λεγόμενο «χάπι του βιασμού», καθώς και η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων.

Όπως ανέφερε η Έλενα Ράπτη: “Η τηλεδιάσκεψη με τον Πρόεδρο του Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Αθανάσιο Θεοχάρη και στελέχη της Γενικής Γραμματείας Ισότητας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καθώς και του ΕΟΠΑΕ εντάσσεται στον συνολικό σχεδιασμό της καμπάνιας ενημέρωσης για το λεγόμενο “χάπι του βιασμού”. Προχωρούμε συστηματικά σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε ο σχεδιασμός της καμπάνιας να είναι άρτιος, τεκμηριωμένος και ουσιαστικός, με ξεκάθαρα μηνύματα πρόληψης και έγκυρης πληροφόρησης”.