Έλενα Ακρίτα για Καρανίκα: Ας του δώσει κάποιος μια θεσούλα στην κυβέρνηση να ηρεμήσει ο λακές του Άδωνι

Σφοδρή επίθεση στον Νίκο Καρανίκα εξαπέλυσε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Έλενα Ακρίτα, απαντώντας στην κριτική του αλλά και στους απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς που της επιφύλαξε ο πάλαι ποτέ στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα.

Η Έλενα Ακρίτα, με ανάρτησή της, απάντησε με ιδιαίτερα οξείς χαρακτηρισμούς στον Νίκο Καρανίκα, κατηγορώντας τον ότι λειτουργεί υπέρ του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και αφήνοντας αιχμές για τη στάση του απέναντι στην κυβέρνηση.

«Τα έβαλε με τον Τσίπρα, τα έβαλε με τον Πολάκη, τα έβαλε με μένα. Ας του δώσει κάποιος μια θεσούλα στην κυβέρνηση να ηρεμήσει ο λακές του Αδωνη.

Όταν είσαι ο Καρανίκας η χειρότερη κατάντια είναι να ζεις με τον χτεσινό εαυτό σου. Κι αυτή είναι η τελευταία φορά που ασχολούμαι με το θλιβερό του το σαρκίο», αναφέρει η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

«Δείτε αυτή την influencer…»

Η έντονη αντίδρασή της, ήρθε σε συνέχεια δηλώσεων του Νίκου Καρανίκα, ο οποίος, σε συνέντευξή του στον ρ/σ Status FM 107.7, επέκρινε τη θέση της για τα επεισόδια στη Νίκαια και υποστήριξε ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, θα έπρεπε να είχε κινηθεί πειθαρχικά εις βάρος της.

Κατά την ίδια συνέντευξη, ο πρώην σύμβουλος του Αλέξη Τσίπρα αναφέρθηκε στην Έλενα Ακρίτα με απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς. «Δείτε αυτή την influencer, μία που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ από το Επικρατείας -δεν την ψήφισε ο κόσμος. Είναι μία η οποία… δεν θέλω να λέω το όνομά της γιατί με προσβάλλει, έτσι; Βγήκε και είπε ότι “ναι, δεν επιτρέπεται ο Άδωνις να πηγαίνει πουθενά”, ο εκλεγμένος…» είπε χαρακτηριστικά ο Νίκος Καρανίκας ο οποίος μια ημέρα νωρίτερα είχε αντιπαρατεθεί και με τον Παύλο Πολάκη για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Ερωτηθείς για το εάν με τον όρο «influencer» αναφέρεται στην Έλενα Ακρίτα, απάντησε: «Μπράβο, μπράβο. Πριν από λίγο αναφερθήκατε… ναι, ναι, μπράβο. Είχατε δίκιο, αυτό το “πράγμα” είπε -γιατί είναι “πράγμα”. Ο άνθρωπος είναι αποτέλεσμα συνεννόησης, είναι πολιτισμός. Ειδάλλως είναι θηλαστικό και βάζει την ισχύ, τη δύναμη μπροστά».

«Αυτό το πράγμα μας είπε ότι ένας εκλεγμένος υπουργός σε μια εκλεγμένη κυβέρνηση που έχει πρόγραμμα με το οποίο εκλέχτηκε και εγώ διαφωνώ, δεν πρέπει να του επιτρέπουμε να πηγαίνει πουθενά» είπε επίσης ο Νίκος Καρανίκας στη συνέντευξή του, σημειώνοντας ότι αυτές είναι επικίνδυνες απόψεις για τις οποίες έπρεπε να την είχε διαγράψει ο Σωκράτης Φάμελλος.