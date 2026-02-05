Έλ. Ράπτη: Η πρόληψη της γονιμότητας είναι ζήτημα ισότητας, ενημέρωσης και αυτοδιάθεσης

Συνάντηση εργασίας με αντικείμενο την έγκαιρη ενημέρωση γύρω από τη γονιμότητα και τη σημασία της Αντιμυλλέριου Ορμόνης (AMH) πραγματοποίησε η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας, Έλενα Ράπτη.

Στη συνάντηση συμμετείχαν η Πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής Ισμήνη Κριάρη, η Πρόεδρος του Κέντρου Ερευνών Θεμάτων Ισότητας Ελένη Ζενάκου, καθώς και ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Διεύθυνσης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων Δημοσθένης Τρέμος.

Κατά τη συνάντηση, υπογραμμίστηκε ότι η σωστή και έγκαιρη γνώση για τα επίπεδα γονιμότητας αποτελεί σημαντική παράμετρο για τον οικογενειακό προγραμματισμό.

Η Αντιμυλλέριος Ορμόνη αποτελεί έναν αξιόπιστο δείκτη γονιμότητας, καθώς αποτυπώνει την εφεδρεία των ωοθηκών στη δεδομένη φάση της αναπαραγωγικής ζωής μιας γυναίκας και μπορεί να υποστηρίξει επιλογές για το παρόν ή το μέλλον.

Παράλληλα, συζητήθηκαν τρόποι διάχυσης της γνώσης γύρω από τα επίπεδα γονιμότητας και την εξέλιξή τους στο πέρασμα του χρόνου, με στόχο η ενημέρωση να φτάνει έγκαιρα στις γυναίκες, από νεαρή ηλικία.

Όπως ανέφερε η Έλενα Ράπτη: «Στόχος μας είναι, μέσα από τις Επιτροπές Ισότητας των Φύλων των Πανεπιστημίων και μέσω συνεργασιών με τις Δημοτικές και Περιφερειακές Επιτροπές Ισότητας, η γνώση για τα επίπεδα γονιμότητας και την πορεία τους στο πέρασμα του χρόνου να φτάσει έγκαιρα, από νεαρή ηλικία, σε όλες τις γυναίκες, χωρίς αποκλεισμούς, χωρίς φόβο και χωρίς ενοχές.

Η πρόληψη της γονιμότητας είναι ζήτημα ισότητας, ενημέρωσης και αυτοδιάθεσης».