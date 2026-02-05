MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έλ. Ράπτη: Η πρόληψη της γονιμότητας είναι ζήτημα ισότητας, ενημέρωσης και αυτοδιάθεσης

|
THESTIVAL TEAM

Συνάντηση εργασίας με αντικείμενο την έγκαιρη ενημέρωση γύρω από τη γονιμότητα και τη σημασία της Αντιμυλλέριου Ορμόνης (AMH) πραγματοποίησε η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας, Έλενα Ράπτη.

Στη συνάντηση συμμετείχαν η Πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής Ισμήνη Κριάρη, η Πρόεδρος του Κέντρου Ερευνών Θεμάτων Ισότητας Ελένη Ζενάκου, καθώς και ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Διεύθυνσης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων Δημοσθένης Τρέμος.

Κατά τη συνάντηση, υπογραμμίστηκε ότι η σωστή και έγκαιρη γνώση για τα επίπεδα γονιμότητας αποτελεί σημαντική παράμετρο για τον οικογενειακό προγραμματισμό.

Η Αντιμυλλέριος Ορμόνη αποτελεί έναν αξιόπιστο δείκτη γονιμότητας, καθώς αποτυπώνει την εφεδρεία των ωοθηκών στη δεδομένη φάση της αναπαραγωγικής ζωής μιας γυναίκας και μπορεί να υποστηρίξει επιλογές για το παρόν ή το μέλλον.

Παράλληλα, συζητήθηκαν τρόποι διάχυσης της γνώσης γύρω από τα επίπεδα γονιμότητας και την εξέλιξή τους στο πέρασμα του χρόνου, με στόχο η ενημέρωση να φτάνει έγκαιρα στις γυναίκες, από νεαρή ηλικία.

Όπως ανέφερε η Έλενα Ράπτη: «Στόχος μας είναι, μέσα από τις Επιτροπές Ισότητας των Φύλων των Πανεπιστημίων και μέσω συνεργασιών με τις Δημοτικές και Περιφερειακές Επιτροπές Ισότητας, η γνώση για τα επίπεδα γονιμότητας και την πορεία τους στο πέρασμα του χρόνου να φτάσει έγκαιρα, από νεαρή ηλικία, σε όλες τις γυναίκες, χωρίς αποκλεισμούς, χωρίς φόβο και χωρίς ενοχές.
Η πρόληψη της γονιμότητας είναι ζήτημα ισότητας, ενημέρωσης και αυτοδιάθεσης».

Έλενα Ράπτη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 20 ώρες πριν

Βίκυ Παγιατάκη: Στην ηλικία μου είμαι μόνο για εγκεφαλικό

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 18 ώρες πριν

Λάρισα: Ένοχος σε δεύτερο βαθμό 23χρονος που βίασε σε πάρτι συνομήλική του

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 8 ώρες πριν

Συγκέντρωση για την τραγωδία στη Χίο με τους 15 νεκρούς μετανάστες σήμερα στη Θεσσαλονίκη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 18 ώρες πριν

Η Έλενα Ράπτη στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στα Ιωάννινα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

Λατινοπούλου: Εύγε στους ήρωες του Λιμενικού που με κίνδυνο της ζωής τους αντιμετώπισαν τους λαθρομετανάστες

ΥΓΕΙΑ 10 ώρες πριν

Γιατί μοιάζει σαν όλα τα φαγητά να σας προκαλούν καούρα