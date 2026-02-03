Έλ. Ράπτη: Διαχρονικός ο ρόλος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού ως πυλώνα εθελοντισμού, επαγγελματισμού και κοινωνικής ευθύνης

Στην Τελετή Απονομής Πτυχίων και Προαγωγών των 132 εθελοντών του Τομέα Υγείας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού απηύθυνε χαιρετισμό η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας, Έλενα Ράπτη, εκπροσωπώντας τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Κατά τον χαιρετισμό της, συνεχάρη τους αποφοίτους και τους προαχθέντες εθελοντές για την ολοκλήρωση μιας απαιτητικής εκπαιδευτικής διαδρομής, υπογραμμίζοντας ότι η επιλογή τους να θέσουν τον άνθρωπο, την υγεία και την αλληλεγγύη στο επίκεντρο της δράσης τους έχει ιδιαίτερη σημασία για την κοινωνία.

Η Έλενα Ράπτη αναφέρθηκε στον διαχρονικό ρόλο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού ως πυλώνα εθελοντισμού, επαγγελματισμού και κοινωνικής ευθύνης, επισημαίνοντας ότι οι εθελοντές του Τομέα Υγείας βρίσκονται διαρκώς στην πρώτη γραμμή, με υψηλή κατάρτιση, ψυχραιμία και βαθιά ενσυναίσθηση για τον συνάνθρωπο.

Τόνισε επίσης ότι η προσφορά των εθελοντών αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία σε μια περίοδο όπου η προστασία της δημόσιας υγείας και η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής αποτελούν βασικές προκλήσεις, ενώ υπογράμμισε τη σημασία της στήριξης του εθελοντισμού ως θεμέλιου μιας ισχυρής και ανθεκτικής κοινωνίας.

Κλείνοντας, συνεχάρη τους εκπαιδευτές και τα στελέχη του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για τη συμβολή τους στην εκπαίδευση των εθελοντών και ευχήθηκε σε όλους δύναμη, υγεία και επιτυχία στο πολύτιμο έργο που επιτελούν.