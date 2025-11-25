MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έκτακτο Συμβούλιο των Ευρωπαίων ΥΠΕΞ την Τετάρτη για την Ουκρανία

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Έκτακτη σύσκεψη του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων (ΣΕΥ) θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, αύριο Τετάρτη 26 Νοεμβρίου και ώρα 1:30 μ.μ, με την ατζέντα να είναι επικεντρωμένη αποκλειστικά στην Ουκρανία.

Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, θα συμμετάσχει στο έκτακτο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Οι Ευρωπαίοι ΥΠΕΞ θα συζητήσουν τις τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά το ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Κιέβου και Μόσχας.

Πόλεμος στην Ουκρανία

