Έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή – Εξετάζονται μέτρα κατά της ακρίβειας

Νέα σύσκεψη με τη συμμετοχή του στενού επιτελείου της κυβέρνησης προγραμματίζεται για τις 19:30, με την επιστροφή του πρωθυπουργού από την Κύπρο. Μεταξύ των συμμετεχόντων είναι ο αντιπρόεδρος Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ενώ από τις Βρυξέλλες και το Eurogroup θα συνδεθεί ο υφυπουργός Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς.

Στο τραπέζι θα βρεθούν άμεσα μέτρα στήριξης της κοινωνίας, με το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους για την αγορά των καυσίμων και τα σούπερ μάρκετ, να θεωρείται αυτή την ώρα το κεντρικό σενάριο. Επιπρόσθετα, στο τραπέζι έχει πέσει και η επαναφορά του fuel pass, πλην όμως κυβερνητικά στελέχη εκτιμούν ότι πρέπει να κρατηθούν και “εφεδρείες” για το σενάριο της παράτασης της πολεμικής σύρραξης. Σε κάθε περίπτωση, κυβερνητικά στελέχη ξεκαθαρίζουν ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία και δεν θα επιτρέψει φαινόμενα αισχροκέρδειας. Πάντως, αναγνωρίζεται από κυβερνητικά στελέχη ότι ήδη παρατηρούνται αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων που μπορεί να μεταφραστούν σε νέο πληθωριστικό σπιράλ, εφόσον υπάρξει παράταση της σύγκρουσης.

Λίγο νωρίτερα, μιλώντας στο Mega ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα κινηθεί γρήγορα αλλά όχι πρόχειρα. «Δεν έχει νόημα να υποτιμούμε την κρίση, αλλά ούτε και να παρουσιάζουμε έναν «Αρμαγεδδώνα» συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο και σε φαινόμενα αισχροκέρδειας. Η στάση της κυβέρνησης τόσο στον κορονοϊό όσο και στην ενεργειακή κρίση του 2022 έδειξε ότι κινούμαστε νωρίτερα από άλλες χώρες. Το ίδιο θα γίνει και τώρα, θα βάλουμε το θέμα στις σωστές του διαστάσεις και θα κινηθούμε γρήγορα αλλά όχι πρόχειρα», είπε.