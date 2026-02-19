“Είμαστε με τη Χαμάς” είπαν διαδηλωτές στον Γεωργιάδη έξω από το Αρεταίειο – Δείτε βίντεο

Με πανό στο οποίο αναγραφόταν «Τέμπη-Πύλος-Παλαιστίνη» υποδέχθηκαν διαδηλωτές τον Άδωνι Γεωργιάδη έξω από το Αρεταίειο όταν ο υπουργός Υγείας πήγε στο νοσοκομείο για την κοπή της βασιλόπιτας.

Στον διάλογο που ακολούθησε, μάλιστα, μια εκ των συγκεντρωμένων είπε στον κ. Γεωργιάδη «είμαστε με τη Χαμάς» με τον υπουργό Υγείας να επισημαίνει σε ανάρτησή του στο Χ «φυσικά καμία σχέση με το ΕΣΥ τα αιτήματα και οι διαμαρτυρίες τους».

Πριν λίγο έφτασα στο «Αρεταίειο» Νοσοκομείο για την κοπή της παραδοσιακής βασιλόπιτας. Στην είσοδο με περίμεναν οι «γνωστοί»…άκουσε το βίντεο έχει ενδιαφέρον: «Είμαστε με τη Χαμάς» η βασική τους πολιτική δήλωση….φυσικά καμμία σχέση με το ΕΣΥ τα αιτήματα και οι διαμαρτυρίες τους pic.twitter.com/ZrksbZRIri February 19, 2026

Ο διάλογος ξεκίνησε με τον Άδωνι Γεωργιάδη να ρωτάει «τι έγινε παιδία, γειά σας. Τι φασαρία έχουμε τώρα εδώ;» και τους διαδηλωτές να απαντούν «είστε ανεπιθύμητος για ακόμα μια φορά».

«Έχει κάποια σχέση με το ΕΣΥ και το Αρεταίειο;» αναρωτήθηκε ο υπουργός Υγείας με τους συγκεντρωμένους να απαντούν «είστε υπεύθυνος για όλα τα εγκλήματα».

«Εμείς κάναμε τον πόλεμο στην Παλαιστίνη; Την εισβολή της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 την ξέρετε;» ρώτησε εκ νέου ο υπουργός Υγείας με μια νεαρή να του απαντά «ναι, με τη Χαμάς είμαστε»

«Ανείστε με τη Χαμάς, εμείς είμαστε με το Ισραήλ. Μπορούμε;» συνέχισε τον διάλογο ο κ. Γεωργιάδης για να πάρει την απάντηση «όχι, δεν μπορείτε». «Εσείς μπορείτε να είστε με τη Χαμάς και αλλά όχι εμείς με το Ισραήλ» κατέληξε ο διάλογος του υπουργού Υγείας με τους συγκεντρωμένους έξω από το νοσοκομείο Αρεταίειο.