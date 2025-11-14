Ε. Μελέτη στο Ευρωκοινοβούλιο: Καμία γυναίκα δεν πρόκειται να μείνει πίσω

Η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών δεν έχει ακόμη επιτευχθεί, παρά την πρόοδο των τελευταίων δεκαετιών, τόνισε κατά την παρέμβασή της στη συζήτηση για την έκθεση σχετικά με τη στρατηγική ισότητας των φύλων στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στις Βρυξέλλες, η ευρωβουλευτής της ΝΔ και του ΕΛΚ, Ελεωνόρα Μελέτη.

«Υπάρχουν πολλοί που πιστεύουν ότι το θέμα της ισότητας έχει διευθετηθεί. Πάμε λοιπόν να δούμε παρέα αν ισχύει κάτι τέτοιο», είπε και αμέσως προσέθεσε:

«Χάσμα στις αμοιβές: οι γυναίκες λαμβάνουν 12% χαμηλότερες αμοιβές και 37% χαμηλότερες συντάξεις σε σχέση με τους άντρες. Ιατρική και υγεία: οι κλινικές δομές και οι μελέτες για φάρμακα γίνονται κατά βάση σε ανδρικό δείγμα, με αποτέλεσμα οι γυναίκες συχνά να μη διαγιγνώσκονται σωστά ή και σε κάποιες περιπτώσεις καθόλου. Έμφυλη βία: κάθε δέκα λεπτά μία γυναίκα παγκοσμίως δολοφονείται από τον σύζυγο, τον σύντροφο ή κάποιο μέλος της οικογένειάς της. Την ίδια ώρα οι γυναίκες είναι ξεκάθαρα πιο ευάλωτες και σε άλλες μορφές βίας. Έχετε δει εσείς ποτέ εκδικητική πορνογραφία με θύμα άντρα; Γιατί 9 στα 10 θύματα είναι γυναίκες. Συμμετοχή στα κοινά: μην πάμε μακριά, κοιτάξτε λίγο γύρω σας. Στα έδρανα, στους διαδρόμους του Ευρωκοινοβουλίου και θα καταλάβετε ότι οι γυναίκες είμαστε σαφώς λιγότερες».

«Η ανισότητα είναι μία πραγματικότητα και τη ζούμε και θέλουμε να ισορροπήσουμε», υπογράμμισε η κ. Μελέτη, σημειώνοντας ότι «η στρατηγική για την ισότητα των φύλων είναι ένα εργαλείο που μπορεί να μας βοηθήσει προς αυτή τη κατεύθυνση, θωρακίζοντας δικαιώματα και εξασφαλίζοντας ότι καμία γυναίκα δεν πρόκειται να μείνει πίσω».