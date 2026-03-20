MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δρυμιώτης: Το κόμμα του Τσίπρα θα πάει χειρότερα από το ΠΑΣΟΚ στις εκλογές, “νεός Κασσελάκης” η Καρυστιανού

|
THESTIVAL TEAM

Κατηγορηματικός ότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα θα πάει «100% χειρότερα από το ΠΑΣΟΚ» εμφανίστηκε το βράδυ της Πέμπτης ο πολιτικός αναλυτής, Ανδρέας Δρυμιώτης.

Όπως είπε στο Action24 «100% θα πάει χειρότερα το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και δεσμεύομαι γι’ αυτό. Το 2019 είχα πει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα επιστρέψει στο 6% και με έλεγαν τρελό αλλά δείτε που είναι τώρα. 10% με 12% το πολύ να πάρει ο Τσίπρας, το ΠΑΣΟΚ θα είναι πιο πάνω και με αυτή την ηγεσία που έχει» ενώ στη συνέχεια χαρακτήρισε «νέο Κασσελάκη» τη Μαρία Καρυστιανού.

Για το ΠΑΣΟΚ, πάντως, ότι «το σοβαρό πρόβλημά του είναι στην ηγεσία και αυτό το δείχνουν όλες οι δημοσκοπήσεις. Όλες οι δημοσκοπήσεις λένε ότι οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ που είναι στο 14-15 δεν εγκρίνουν τον Ανδρουλάκη στην καταλληλότητα για πρωθυπουργό παρά μόνο οι μισοί. Αυτό και μόνο θα έπρεπε να προβληματίσει την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ».

Όπως είπε, ακόμα, «υπήρχε μια ουτοπιστική αντίληψη στην Ελλάδα ότι όταν κυβερνήσει η Αριστερά θα λυθούν όλα τα προβλήματα. Τη δοκιμάσαμε, την είδαμε και το μεγαλύτερο καλό που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα είναι ότι έσβησε αυτό το όνειρο. Πρέπει να επανέλθουμε στον παλαιό δικομματισμό γιατί ο λαγός τρέχει καλύτερα αν τον κυνηγάνε αλλιώς κοιμάται γιατί δεν υπάρχει αντίπαλος και ο λαγός τώρα είναι η Νέα Δημοκρατία».

Ανδρέας Δρυμιώτης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

