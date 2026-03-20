Δρυμιώτης: Το κόμμα του Τσίπρα θα πάει χειρότερα από το ΠΑΣΟΚ στις εκλογές, “νεός Κασσελάκης” η Καρυστιανού

Κατηγορηματικός ότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα θα πάει «100% χειρότερα από το ΠΑΣΟΚ» εμφανίστηκε το βράδυ της Πέμπτης ο πολιτικός αναλυτής, Ανδρέας Δρυμιώτης.

Όπως είπε στο Action24 «100% θα πάει χειρότερα το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και δεσμεύομαι γι’ αυτό. Το 2019 είχα πει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα επιστρέψει στο 6% και με έλεγαν τρελό αλλά δείτε που είναι τώρα. 10% με 12% το πολύ να πάρει ο Τσίπρας, το ΠΑΣΟΚ θα είναι πιο πάνω και με αυτή την ηγεσία που έχει» ενώ στη συνέχεια χαρακτήρισε «νέο Κασσελάκη» τη Μαρία Καρυστιανού.

Για το ΠΑΣΟΚ, πάντως, ότι «το σοβαρό πρόβλημά του είναι στην ηγεσία και αυτό το δείχνουν όλες οι δημοσκοπήσεις. Όλες οι δημοσκοπήσεις λένε ότι οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ που είναι στο 14-15 δεν εγκρίνουν τον Ανδρουλάκη στην καταλληλότητα για πρωθυπουργό παρά μόνο οι μισοί. Αυτό και μόνο θα έπρεπε να προβληματίσει την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ».

Όπως είπε, ακόμα, «υπήρχε μια ουτοπιστική αντίληψη στην Ελλάδα ότι όταν κυβερνήσει η Αριστερά θα λυθούν όλα τα προβλήματα. Τη δοκιμάσαμε, την είδαμε και το μεγαλύτερο καλό που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα είναι ότι έσβησε αυτό το όνειρο. Πρέπει να επανέλθουμε στον παλαιό δικομματισμό γιατί ο λαγός τρέχει καλύτερα αν τον κυνηγάνε αλλιώς κοιμάται γιατί δεν υπάρχει αντίπαλος και ο λαγός τώρα είναι η Νέα Δημοκρατία».