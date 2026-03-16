Δούκας: Καθαρό “όχι” στη μετεκλογική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία

Στο δίλημμα του Συνεδρίου παραπέμπει μετά τις κάλπες για την εκλογή Συνέδρων ο Χάρης Δούκας υπενθυμίζοντας την πρότασή του να υπάρξει ψήφισμα με ένα καθαρό «όχι» στη μετεκλογική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία.

«Η χθεσινή μαζική συμμετοχή στις εκλογές για την ανάδειξη των Συνέδρων του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την πορεία του Κινήματος προς τη νίκη στις εκλογές. Αρκεί να το πιστέψουμε», τόνισε χθες το μέλος της Πολιτικής Γραμματείας της ΚΟΕΣ και Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

Συνεργάτες του σήμερα εξέφραζαν βαθιά ικανοποίηση τους για το αποτέλεσμα της κάλπης, λέγοντας ότι «αποδεικνύει την σημαντική επιρροή των απόψεων και προτάσεων του στη βάση του ΠΑΣΟΚ». Η πλευρά του Χάρη Δούκα υποστηρίζει ότι εξέλεξαν «750 Συνέδρους που έχουν ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και τηλέφωνο» και ότι «έχοντας την συνολική πια εικόνα των αποτελεσμάτων, προκύπτει σαφώς ότι αναδεικνύεται σε δεύτερη δύναμη στο Συνέδριο».

Και προσθέτουν: «Σ’ αυτούς πρέπει να προστεθούν και τα αντίστοιχα μέλη της ΚΠΕ, Δήμαρχοι και πρώην Βουλευτές, Γραμματείς και αναπληρωτές Γραμματείς (του κλίματος του Χ. Δούκα), οπότε το συνολικό νούμερο φτάνει περίπου στους 900 Συνέδρους. Το δίλημμα για το Συνέδριο είναι σαφές. Θα επιλέξει το ΠΑΣΟΚ να ηγηθεί ως κύρια δύναμη της Πολιτικής Αλλαγής με προοδευτικό πρόσημο ή θα αφήσει ανοιχτό ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία; Η απάντηση θα δοθεί στο Συνέδριο».