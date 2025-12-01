MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δόμνα Μιχαηλίδου από Βρυξέλλες: Κλειδί η προσιτή στέγαση για την κοινωνική συνοχή στην Ευρώπη

THESTIVAL TEAM

Τη σημασία της προσιτής στέγασης ως ζωτικού εργαλείου για την κοινωνική συνοχή και την άμβλυνση των ανισοτήτων, υπογράμμισε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, κατά την προσέλευσή της στο Συμβούλιο Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

Η υπουργός επεσήμανε την ανάγκη για κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική καθώς πρόκειται όπως είπε για «ένα ζήτημα και μια προτεραιότητα όχι μόνο εθνική στην Ελλάδα, αλλά που αφορά και εκατομμύρια συμπολίτες μας σε όλη την Ευρώπη».

Ειδικότερα τόνισε «πως από τα πρώτα συμπεράσματα να μπορούμε να περάσουμε στο πρώτο σχέδιο ευρωπαϊκής πολιτικής για το «affordable housing», για την προσιτή στέγαση. Ένα ζήτημα το οποίο δεν είναι μόνο στεγαστικό, αλλά ένα ουσιαστικό εργαλείο κοινωνικής συνοχής και άμβλησης των κοινωνικών ανισοτήτων. Προσιτή στέγαση είναι ένα ζήτημα που αφορά όχι μόνο τους Έλληνες, αλλά όλες και όλους τους Ευρωπαίους. Και αυτό είτε από νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως έχει διασαφηνίσει ο Επίτροπος Γιόργκενσεν, είτε μέσα από την καινούργια επενδυτική πλατφόρμα, αλλά και μέσα από την αλλαγή απόψεων γνώσεων και πρακτικών διαφορετικών κρατών μελών, θα μπορέσουμε άμεσα να το πάμε ένα βήμα παραπέρα. Οι διμερείς διαπραγμάτευση και πίεση έχει αποδώσει. Είναι μια πολύ μεγάλη προτεραιότητα της ίδιας της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την οποία όλοι εργαζόμαστε σε εθνικό διμερές αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο».

