Δημοσκόπηση Pulse: Κέρδισε μιάμιση μονάδα η Νέα Δημοκρατία – Τι λένε οι πολίτες για βοήθεια στην Κύπρο και Μέση Ανατολή

Μιάμιση μονάδα στην πρόθεση ψήφου και δύο στην εκτίμηση (ψήφου) κερδίζει η Νέα Δημοκρατία στη δημοσκόπηση της Pulse που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του Σκάι, καθώς καταγράφεται ως διακομματική η αποδοχή των κινήσεων της κυβέρνησης σε σχέση με την προστασία της Κύπρου με τις φρεγάτες και τα F-16, που οδήγησε στη συμμετοχή αρκετών ευρωπαϊκών κρατών στην επιχείρηση.

Το κυβερνών κόμμα φτάνει στο 31,5% στην εκτίμηση ψήφου (από 29,5% τον Ιανουάριο) και ανεβάζει τη διαφορά με το ΠΑΣΟΚ από τις 16,5 μονάδες στις 18. Η αξιωματική αντιπολίτευση εμφανίζει επίσης μικρά κέρδη μισής μονάδας και δείχνει να παγιώνεται στην δεύτερη θέση με διαφορά 4 μονάδων από την Πλεύση Ελευθερίας, που μένει σταθερή στο 9,5% στην εκτίμηση ψήφου, με προβάδισμα μισής μονάδας από την Ελληνική Λύση, που έχει οριακές απώλειες (-0,5 στην πρόθεση ψήφου).

Σταθερό το ΚΚΕ στο 8%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ κερδίζει μισή μονάδα και καταγράφεται στο 6% στην εκτίμηση ψήφου. Η Pulse μέτρησε απώλεια μισής μονάδας για την Φωνή Λογικής, που παραμένει ωστόσο στο 3%, με τα υπόλοιπα κόμματα αρκετά πιο πίσω. Οριακή πτώση μισής μονάδας, παραμένοντας ωστόσο στα υψηλά επίπεδα του 18% καταγράφεται για την «γκρίζα ζώνη» του εκλογικού σώματος (αποχή, αναποφάσιστοι, λευκό, άκυρο).

Διακομματική στήριξη στις κινήσεις για την Κύπρο

Το θερμόμετρο της ανησυχίας των πολιτών «έγραψε» 79% για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Οι πολίτες δηλώνουν ότι ανησυχούν πρωτίστως για την οικονομία (39%), αλλά και για το ενδεχόμενο στρατιωτικής εμπλοκής(23%), ενώ υπάρχει και ένα 12% ανησυχεί για το ενδεχόμενο ανθρωπιστικής κρίσης και έντασης των προσφυγικών ροών.

Ωστόσο, οι κυβερνητικοί χειρισμοί – και ειδικότερα οι ενέργειες για την προστασία της Κύπρου – απολαμβάνουν διακομματικής αποδοχής (πλην των ψηφοφόρων που δηλώνουν «αριστεροί», μεταξύ των οποίων ωστόσο το 44% κρίνει θετικά τις κινήσεις της χώρας). Στην Κεντροαριστερά η αποδοχή φτάνει το 73%, στο Κέντρο το 80%, στην Κεντροδεξιά το 87% και στην Δεξιά το 89%, ενώ οι θετικές γνώμες είναι στο 70% μεταξύ εκείνων που δηλώνουν ότι δεν ταυτίζονται με κανένα κομμάτι του πολιτικού φάσματος.

Πολύ υψηλή είναι η αποδοχή των ελληνικών αποφάσεων και κινήσεων στο σημερινό διεθνές σκηνικό – η ερώτηση αφορά το σύνολο της εξωτερικής πολιτικής: Το 47% απαντά σίγουρα ή μάλλον θετικά, με τις θετικές γνώμες να φτάνουν στο 38% μεταξύ των ψηφοφόρων της «γκρίζας ζώνης», στο 64% μεταξύ των «αποσυσπειρωμένων» ψηφοφόρων της ΝΔ των εκλογών του 2023 και στο 94% μεταξύ των σημερινών ψηφοφόρων της.

Τα νέα κόμματα

Δείχνει να «τσιμπάει» ελαφρά το κόμμα Τσίπρα με τις θετικές γνώμες να αυξάνονται στο 12% από 11% τον Ιανουάριο, ενώ κατά δύο μονάδες αυξάνονται εκείνοι δηλώνουν «ενδιαφέρον» για τον υπό διαμόρφωση φορέα. Από την άλλη πλευρά, η Μαρία Καρυστιανού χάνει δύο μονάδες (από το 15% στο 13%) σε θετικές γνώμες και τρείς σε ενδιαφέρον. Παράλληλα, η δημοσκόπηση επιβεβαιώνει ότι πλέον βλέπουν θετικά ένα κόμμα Καρυστιανού κυρίως οι δεξιοί ψηφοφόροι (15%), οι κεντρώοι (14%), όπως και εκείνοι που αρνούνται κάθε αυτοτοποθέτηση στο πολιτικό φάσμα (22%).