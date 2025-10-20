Δημοσκόπηση: Ποιος είναι ο καταλληλότερος πρωθυπουργός ανάμεσα σε Μητσοτάκη και Τσίπρα – Ποιοι είναι οι ηγέτες κεντροδεξιάς και κεντροαριστεράς

Σταθερά διψήφια είναι η διαφορά ανάμεσα σε Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με ευρήματα νέας δημοσκόπησης που είδαν το φως της δημοσιότητας. Την ίδια ώρα, ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απαντήσεις στο ερώτημα για το ποιον θεωρούν καταλληλότερο πρωθυπουργό αλλά και για το ποιος ποιος μπορεί να εκφράσει καλύτερα την Κεντροδεξιά και την Κεντροαριστερά.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της MARC για λογαριασμό του ΑΝΤ1 και η οποία προβλήθηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του καναλιού, στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ συγκεντρώνει το 26,5%, το ΠΑΣΟΚ 11,1% με τη μεταξύ τους διαφορά να αποτυπώνεται στις 15,6 μονάδες. Η Πλεύση Ελευθερίας συγκεντρώνει 8,6%, η Ελληνική Λύση 7,5%, το ΚΚΕ 6,9% και ο ΣΥΡΙΖΑ 5,8%.

Στην εκτίμηση ψήφου η ΝΔ προηγείται με 30,5% και ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 14% η Πλεύση Ελευθερίας με 10,8%, η Ελληνική Λύση με 9,5%, το ΚΚΕ με 8,4% και ο ΣΥΡΙΖΑ με 7%.

Στην ερώτηση για τον καταλληλότερο για πρωθυπουργό, οι πολίτες που ρωτήθηκαν στο πλαίσιο της δημοσκόπησης της MARC, απάντησαν σε ποσοστό 30,6% ότι είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το 8.5% στηρίζει την Ζωή Κωνσταντοπούλου ενώ το 7,3% τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Μεταξύ Μητσοτάκη, Τσίπρα και Ανδρουλάκη οι πολίτες θα προτιμούσαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε ποσοστό 33,9%, τον Αλέξη Τσίπρα σε ποσοστό 24,3% ενώ τον Νίκο Ανδρουλάκη θα επέλεγε το 11,3%

Για το ποιος μπορεί να εκφράσει καλύτερα τον ευρύτερο χώρο της Κεντροδεξιάς, οι πολίτες απάντησαν σε ποσοστό 38,8% Κυριάκος Μητσοτάκης. Το 13,1 στηρίζει τον Αντώνη Σαμαρα, το 12,7% τον Κυριάκο Βελόπουλο ενώ το 7,1% την Αφροδίτη Λατινοπούλου.

Για το ποιος μπορεί να εκφράσει καλύτερα τον ευρύτερο χώρο της Κεντροαριστερας, οι πολίτες απάντησαν Αλέξης Τσίπρας σε ποσοστό 24%. Ακολουθεί η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 12,8%, ο Νίκος Ανδρουλάκης με 12,6% και ο Σωκράτης Φάμελλος με 6,6%.

Οι πολίτες θεωρούν ότι η κυβέρνηση πρέπει να εστιάσει περισσότερο στην καταπολέμηση της ακρίβειας (67,7%), στην υγεία (42,6%), στην Παιδεία (29,7%) και στο μεταναστευτικό (22,6%).

Αντίστοιχα, το μεγαλύτερο κόστος για την κυβέρνηση, οι πολίτες θεωρούν ότι είναι η ακρίβεια και το βιοτικό επίπεδο (37,7%), τα Τέμπη (31,1%) και ο ΟΠΕΚΕΠΕ (13%).

Για τη συνολική αξιολόγηση της κυβέρνησης, οι πολίτες απάντησαν αρνητικά και μάλλον αρνητικά σε ποσοστό 63,7% ενώ θετικά και μάλλον θετικά απάντησαν σε ποσοστό 35,8%. Σε ό,τι αφορά στη συνολική αξιολόγηση του ΠΑΣΟΚ, το 74,8 των ερωτηθέντων απάντησε αρνητικά.