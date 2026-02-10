MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση: Οι πολίτες “γυρίζουν την πλάτη” σε Καρυστιανού, Τσίπρα αλλά και Ντε Γκρες

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Πρώτο κόμμα για ακόμη μια φορά είναι η Νέα Δημοκρατία στη νέα δημοσκόπηση της Interview για την εφημερίδα Political, ωστόσο η δημοσκόπηση καταγράφει την άποψη των πολιτών για τα υπό δημιουργία κόμματα των Αλέξη Τσίπρα και Μαρίας Καρυστιανού, ενώ για πρώτη φορά διερευνάται η γνώμη των πολιτών για τον Παύλο Ντε Γκρες. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης, αν οι εκλογές διεξάγονταν αύριο, στη Βουλή θα έμπαιναν εννέα κόμματα, ενώ η Νέα Δημοκρατία προηγείται με διαφορά 17,9 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ, που καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση.

Εκτίμηση πρόθεσης ψήφου

  • Νέα Δημοκρατία: 31,9%
  • ΠΑΣΟΚ: 14%
  • Πλεύση Ελευθερίας: 8,3%
  • Ελληνική Λύση: 7,3%
  • ΚΚΕ: 6,5%
  • ΣΥΡΙΖΑ: 3,8%
  • Φωνή Λογικής: 3,5%
  • ΜέΡΑ25: 3,8%
  • Κίνημα Δημοκρατίας: 3,1%
  • Νίκη: 1,4%
  • Νέα Αριστερά: 1,4%
  • Άλλο κόμμα: 14,9%

Στην ίδια δημοσκόπηση γίνεται ερώτηση για τη στάση των πολιτών απέναντι στον γιο του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, Παύλου Ντε Γκρες.

  • Θετικά ή μάλλον θετικά: 23%
  • Αρνητικά ή μάλλον αρνητικά: 63%
  • Δεν ξέρω/Δεν απαντώ: 14%

Όπως φαίνεται, η πλειονότητα των πολιτών εμφανίζεται αρνητική στην πιθανή πολιτική εμπλοκή του.

Σε ερώτηση πόσο πιθανόν είναι να ψήφιζαν ένα κόμμα από τη Μαρία Καρυστιανού οι πολίτες απάντησαν: 

  • Πολύ πιθανό να ψήφιζαν κόμμα της: 11,8%
  • Αρκετά πιθανό: 9%
  • Λίγο πιθανό: 10,7%
  • Καθόλου πιθανό: 65,8%

Την ίδια ώρα σε αντίστοιχη ερώτηση για τον Αλέξη Τσίπρα απάντησαν: 

  • Πολύ πιθανό να ψήφιζαν κόμμα του: 9,9%
  • Αρκετά πιθανό: 4,7%
  • Λίγο πιθανό: 8,4%
  • Καθόλου πιθανό: 76,3%

