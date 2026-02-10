Δημοσκόπηση: Οι πολίτες “γυρίζουν την πλάτη” σε Καρυστιανού, Τσίπρα αλλά και Ντε Γκρες

Πρώτο κόμμα για ακόμη μια φορά είναι η Νέα Δημοκρατία στη νέα δημοσκόπηση της Interview για την εφημερίδα Political, ωστόσο η δημοσκόπηση καταγράφει την άποψη των πολιτών για τα υπό δημιουργία κόμματα των Αλέξη Τσίπρα και Μαρίας Καρυστιανού, ενώ για πρώτη φορά διερευνάται η γνώμη των πολιτών για τον Παύλο Ντε Γκρες.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης, αν οι εκλογές διεξάγονταν αύριο, στη Βουλή θα έμπαιναν εννέα κόμματα, ενώ η Νέα Δημοκρατία προηγείται με διαφορά 17,9 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ, που καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση.

Εκτίμηση πρόθεσης ψήφου

Νέα Δημοκρατία: 31,9%

ΠΑΣΟΚ: 14%

Πλεύση Ελευθερίας: 8,3%

Ελληνική Λύση: 7,3%

ΚΚΕ: 6,5%

ΣΥΡΙΖΑ: 3,8%

Φωνή Λογικής: 3,5%

ΜέΡΑ25: 3,8%

Κίνημα Δημοκρατίας: 3,1%

Νίκη: 1,4%

Νέα Αριστερά: 1,4%

Άλλο κόμμα: 14,9%

Στην ίδια δημοσκόπηση γίνεται ερώτηση για τη στάση των πολιτών απέναντι στον γιο του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, Παύλου Ντε Γκρες.

Θετικά ή μάλλον θετικά: 23%

Αρνητικά ή μάλλον αρνητικά: 63%

Δεν ξέρω/Δεν απαντώ: 14%

Όπως φαίνεται, η πλειονότητα των πολιτών εμφανίζεται αρνητική στην πιθανή πολιτική εμπλοκή του.

Σε ερώτηση πόσο πιθανόν είναι να ψήφιζαν ένα κόμμα από τη Μαρία Καρυστιανού οι πολίτες απάντησαν:

Πολύ πιθανό να ψήφιζαν κόμμα της: 11,8%

Αρκετά πιθανό: 9%

Λίγο πιθανό: 10,7%

Καθόλου πιθανό: 65,8%

Την ίδια ώρα σε αντίστοιχη ερώτηση για τον Αλέξη Τσίπρα απάντησαν: