Δημοσκόπηση: “Όχι” στα social media για ανηλίκους – Ποιο είναι το σημαντικότερο πρόβλημα των πολιτών

Στο δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της ALCO που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha, φαίνεται πως οι Έλληνες πολίτες αισθάνονται την ακρίβεια ως το πιο σημαντικό πρόβλημα της κοινωνίας μας.

Συγκεκριμένα, με ποσοστό 56% είναι μακράν πρώτο στη λίστα των προβλημάτων, με διπλάσιο ποσοστό σε σχέση με τη Λειτουργία των θεσμών και τη Διαφθορά που βρίσκονται στη δεύτερη θέση με 23%. Ακολουθούν η Εγκληματικότητα με 7%, η Λειτουργία του ΕΣΥ με 4% και το Δημογραφικό, επίσης με 4%.

Στην ερώτηση αν «Είστε ικανοποιημένοι από την απόδοση της κυβέρνησης», το Καθόλου είναι πολύ ψηλά με 57%.

Στην ερώτηση για το αν «έχετε αντιληφθεί στην οικογένεια ή τον περίγυρο περιστατικά νεανικής βίας που έχουν επηρεαστεί από το διαδίκτυο», αρκετά υψηλό (σχεδόν ένας στους τρεις) είναι το ποσοστό του «Ναι» στις ηλικίες 25-44 ετών.

Σε αρκετές χώρες έχουν επιβληθεί περιορισμοί στη χρήση Social Media σε έφηβους. Οι Έλληνες φαίνεται να συμφωνούν με αυτό το μέτρο σε ποσοστό 80%.