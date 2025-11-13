Δημοσκόπηση: Με 16,5 μονάδες προηγείται η ΝΔ του ΠΑΣΟΚ – Πόσοι θα ψήφισαν κόμματα από Τσίπρα και Σαμαρά

Μόνον οριακές διαφοροποιήσεις στους πολιτικούς συσχετισμούς σε σχέση με τον Οκτώβριο βλέπει η Opinion Poll στη δημοσκόπηση που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του Action 24: Η Ν.Δ βρίσκεται στην εκτίμηση ψήφου στο 30.2% ( + 0.1% σε σχέση με την έρευνα Οκτωβρίου) και σε απόσταση 16.5% από το σταθερά δεύτερο ΠΑΣΟΚ που μετρήθηκε στο 13.7% από 13.8%.

Τρίτο κόμμα για δεύτερη συνεχή έρευνα της Opinion Poll καταγράφεται η Ελληνική Λύση με 10.7% (από 11.1%) , τέταρτη η Πλεύση Ελευθερίας με 9% ( 10.9%) με σταθερά πτωτική πορεία για τέταρτη συνεχή έρευνα και ακολουθούν το Κ.Κ.Ε με 8.1% ( μισή μονάδα άνοδος από το 7.6% του Οκτωβρίου) , η Φωνή Λογικής με 4.5% ( 4.5%) , ο ΣΥΡΙΖΑ με 4.2% ( με πτώση από το 4.5% του Οκτωβρίου) που καταγράφεται πλέον στην έβδομη θέση. Το ΜεΡΑ25 που δείχνει και σε αυτή τη μέτρηση ότι έχει δυναμική εισόδου στη Βουλή μετρήθηκε στο 3.4% (από 3.2%) , το Κίνημα Δημοκρατίας στο 2.7% ( 2.6%) ,η Νίκη 2.5% ( 2.3%), η Νέα Αριστερά με 1.2% ( 1.2 %), οι Σπαρτιάτες με 1.2% , ενώ αυξάνεται το «Άλλο κόμμα» και βρίσκεται στο 8.6%. Σημειώνεται ότι στην πρόθεση ψήφου οι αναποφάσιστοι φτάνουν στο 19.6%.

Τα αποτελέσματα αυτά οδηγούν στην εξής κατανομή εδρών σύμφωνα με την ανάλυση της Opinion Poll: Ν.Δ 126, ΠΑΣΟΚ 44, Ελληνική Λύση 34, Πλεύση Ελευθερίας 29, Κ.Κ.Ε 27, Φωνή Λογικής 15, ΣΥΡΙΖΑ 14, ΜεΡΑ25 11. Προκύπτει δηλαδή 8κομματική Βουλή , με την Ν.Δ να απέχει αυτή την στιγμή από την αυτοδυναμία, αλλά με βάση αυτή την κατανομή εδρών δεν προκύπτει κυβέρνηση χωρίς την συμμετοχή της Ν.Δ, όπως σημειώνουν οι αναλυτές της εταιρείας.

Η καταλληλότητα

Στην καταλληλότητα για Πρωθυπουργός προηγείται μακράν ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 29.1% αυξάνοντας την επίδοσή του κατά 1% και ακολουθούν με μονοψήφια ποσοστά ο Κυριάκος Βελόπουλος με 7.1% ( από 7.5%), ο Ν. Ανδρουλάκης με 7% (από 7.5%) και η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 6.9% εμφανίζοντας πτώση μίας μονάδας. Ο ΚΑΝΕΝΑΣ εμφανίζεται πρώτος με 30.8% ( 31.3%).

Τι λένε για κόμμα Τσίπρα και κόμμα Σαμαρά

Για το κόμμα Τσίπρα το 65,7% λέει δεν θα μπορούσα να το ψηφίσω ποτέ, το 21,1% πως θα μπορούσε, το 8,9% σίγουρα θα το ψήφιζε ενώ το 4,3% δξ/δα.

Όσον αφορά τους ψηφοφόρους των κομμάτων, θα μπορούσα και σίγουρα θα μπορούσα λέει το 82,3% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, το 28,7% του ΠΑΣΟΚ, το 28,2% του ΚΚΕ και το 40,7% της Πλεύσης Ελευθερίας.

Για ένα ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά το 75,6% λέει δεν θα μπορούσα ποτέ να το ψηφίσω, το 16,9% θα μπορούσα και το 3,5% σίγουρα.

Στους ψηφοφόρους των κομμάτων θα μπορούσαν ή σίγουρα θα το ψήφιζαν το 17,7% των ψηφοφόρων της ΝΔ, το 17,3% του ΣΥΡΙΖΑ,το 15,1% του ΠΑΣΟΚ,το 29,1% της Πλεύσης Ελευθερίας και το 37% της Νίκης.

«Ναι» στις ενεργειακές συμφωνίες

Το 54,5% θεωρεί ότι οι συμφωνίες του Ζαππείου για τον «κάθετο άξονα» θα ενισχύσουν την αναπτυξιακή πορεία της χώρας με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και καλύτερες τιμές ενέργειας, ενώ ένα συντριπτικό 73,1% θεωρεί ότι οι εξελίξεις αυτές ενδυναμώνουν τις σχέσεις με τις ΗΠΑ.

Το 48.9% θεωρεί ότι οι αποφάσεις που ελήφθησαν θεωρεί ότι μετατρέπουν την χώρα σε κόμβο ενέργειας για την ευρύτερη περιοχή και δυναμώνουν τον διεθνή ρόλο της. Αντίθετη άποψη έχει το 38.2%. Τα μεγαλύτερα ποσοστά υποδοχής συναντιούνται ανάμεσα στους ψηφοφόρους της Ν.Δ με 77.4% και του ΠΑΣΟΚ με 57.4%, όπως είπε ο διευθύνων σύμβουλος της Opinion Poll Ζαχαρίας Ζούπης.

Το 56.7% θεωρεί ότι πολύ και αρκετά σημαντική την Συμφωνία ΑΚΤΟΡ – ΔΕΠΑ με την Venture Global που αποτελεί την πρώτη Συμφωνία προμήθειας και μεταφοράς μέσω του Κάθετου διαδρόμου αμερικάνικου LNG. Λίγο δηλώνει το 17.4% και καθόλου το 16%. Τα μεγαλύτερα ποσοστά που θεωρούν σημαντική την συμφωνία συναντιούνται στην Ν.Δ με 83.8% και το ΠΑΣΟΚ με 58.1%.