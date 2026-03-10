MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση: Δένδιας και Πιερρακάκης οι δημοφιλέστεροι υπουργοί – Συγκάλυψη βλέπουν οι πολίτες στα Τέμπη

|
THESTIVAL TEAM

Έντονη δυσαρέσκεια των πολιτών απέναντι στους χειρισμούς της κυβέρνησης σε σχέση με την τραγωδία στα Τέμπη καταγράφει, μεταξύ άλλων, το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της Alco, η οποία παρουσιάστηκε το βράδυ της Τρίτης (10.03.2026).

Σύμφωνα με την ίδια δημοσκόπηση της Alco, οι πλέον επιτυχημένοι υπουργοί της κυβέρνησης είναι ο Νίκος Δένδιας και ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Τρία χρόνια μετά το δυστύχημα των Τεμπών το 67 έως το 72% των πολιτών θεωρεί ότι έγινε από την κυβέρνηση προσπάθεια συγκάλυψης.

Επίσης, το 73% των ερωτηθέντων δεν πιστεύει ότι θα τιμωρηθούν οι πραγματικοί ένοχοι για την τραγωδία.

Εξάλλου, οι μισοί πολίτες δηλώνουν απογοητευμένοι από το έργο του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ωστόσο, από τους πολιτικούς αρχηγούς δεν βλέπουν κάποιον που θα κατάφερνε καλύτερα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

dimoskopisi
dimoskopisi
dimoskopisi
dimoskopisi
dimoskopisi
dimoskopisi
dimoskopisi
dimoskopisi

Τέλος, το 53% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι έχει γίνει μάρτυρας διαπληκτισμών ή βιαιοπραγιών στον δρόμο για ασήμαντη αφορμή.

Δημοσκόπηση

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 14 ώρες πριν

Βουλή: Σήμερα στην ολομέλεια η συζήτηση του πορίσματος της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6 ώρες πριν

K. Χατζηδάκης: Μέσα στην εβδομάδα η ανακοίνωση των μέτρων κατά της αισχροκέρδειας – Oι τρεις προτεραιότητες της κυβέρνησης

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 9 ώρες πριν

Άνοιξε αλλά “έπεσε” η πλατφόρμα της ΔΥΠΑ για το voucher των 750 ευρώ

ΥΓΕΙΑ 17 ώρες πριν

Οκτώ τροφές που καταπολεμούν τη φλεγμονή καλύτερα και από το τζίντζερ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 36 λεπτά πριν

Νατσιός: Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ προκάλεσε στη χώρα τεράστια και ανεπανόρθωτη οικονομική ζημιά

ΔΙΕΘΝΗ 6 ώρες πριν

Βρετανία: Οι βουλευτές απέρριψαν την απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για τα παιδιά κάτω των 16 ετών