Δημοσκόπηση: Αυτοδυναμία αντί συνεργασία προτιμούν οι πολίτες – Αρνητικά σχόλια για την “Ιθάκη” του Τσίπρα

Εκλογές μέχρι να προκύψει αυτοδυναμία προτιμούν οι πολίτες, σύμφωνα με το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της MRB για λογαριασμό του Open.

Πάνω από τον ένας στους 4 (26,9%) τάσσεται υπέρ των επαναληπτικών εκλογών έως ότου προκύψει αυτοδυναμία, ενώ μεγάλο είναι το ποσοστό των αναποφάσιστων (31,7%).

Πτωτικές τάσεις εξακολουθεί να έχει ο Αλέξης Τσίπρας καθώς ενδεχόμενη στήριξή του στις επόμενες εκλογές είναι οριακά κάτω από το 21%, ενώ την ίδια ώρα οι αναποφάσιστοι φτάνουν το 5.9%.

MRB: «Ναι» στην ίδρυση νέου κόμματος

Με εξαίρεση τους ψηφοφόρους της ΝΔ, η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών θεωρεί πως υπάρχει ανάγκη για νέο κόμμα, με πάνω από 8 στους 10 να είναι υπέρ αυτής της άποψης, σε ΣΥΡΙΖΑ και Ελληνική Λύση.

Στην γκρίζα ζώνη οι 3 στους 4 (75,9%) θέλει τη δημιουργία ενός νέου κόμματος.

MRB: Αρνητικοί οι πολίτες με την «Ιθάκη» του Τσίπρα

Περισσότερο κακό στην εικόνα του Αλέξη Τσίπρα θα κάνει το βιβλίο του, «Ιθάκη» που θα κυκλοφορήσει σε λίγες ημέρες.

Ένα σημαντικό ποσοστό της τάξεως του 44,2% βλέπει να του γυρίζει μπούμεραγκ η έκδοση του βιβλίου, ενώ θετικά το βλέπει μόλις το 26%, ποσοστό πιο μικρό και από αυτούς που δεν είναι ακόμη σε θέση να εκφράσουν την άποψή τους.

Όσον αφορά το ενδεχόμενο να τον ψηφίσουν στις επόμενες εκλογές αν ιδρύσει κόμμα, το 20,9% απαντά θετικά και το 73,2% αρνητικά.

Η απόκληση σε σχέση με τον περασμένο Μάιο είναι τεράστια, καθώς τα ποσοστά του έχουν πέσει κατά 8,2%

Στο ίδιο ερώτημα για τον Αντώνη Σαμαρά, θετικά θα έβλεπε το ενδεχόμενο να τον ψηφίσει το 15,1%, με τον πρώην πρωθυπουργό να έχει πολύ μικρότερες απώλειες (1 μονάδα) σε σχέση με τον Τσίπρα.

Όσον αφορά τη Μαρία Καρυστιανού και τον τρόπου που κινείται για την υπόθεση των Τεμπών, το 54,6% την κρίνει θετικά, ενώ το 30,9% αρνητικά.

Όσον αφορά το ενδεχόμενο να ιδρύσει κόμμα, η πλειοψηφία, το 55,5% δηλώνει πως δεν θα την ψήφιζε, ενώ ένα 7,9% δηλώνει αναποφάσιστο.

Αυτό το ποσοστό των αναποφάσιστων, κλήθηκε να επιλέξει αν θα ήθελε κόμμα Τσίπρα, κόμμα Σαμαρά, κόμμα Καρυστιανού ή ένα νέο κόμμα με άλλον ηγέτη.

Η συντριπτική πλειοψηφία είναι υπέρ ενός νέου κόμματος (75,9%), ενώ ακολουθεί η Καρυστιανού με 32,1% και μετά οι Τσίπρας και Σαμαράς.

MRB: Τι λέει ο κόσμος για ενέργεια, ΟΠΕΚΕΠΕ, ΕΛΤΑ

Θετικά βλέπει ο κόσμος τις συμφωνίες με τις ΗΠΑ και την Ουκρανία για ενέργεια και φυσικό αέριο με ποσοστό άνω του 40%, ωστόσο η κριτική στην κυβέρνηση είναι αρνητική τόσο για τους χειρισμούς των ΕΛΤΑ όσο καιγια τους χειρισμούς στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

MRB: Εκλογές μέχρι να υπάρξει αυτοδυναμία

Ενδιαφέρον έχει η τάση να γίνουν εκλογές έως ότου υπάρχει αυτοδυναμία.

Το 26,9% είναι υπέρ αυτής της άποψης, ενώ το 14,7% βλέπει θετικά μια συγκυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ.

Το 13,8% έχει την ίδια άποψη για συγκβέρνηση ΠΑΣΟΚ με την ευρύτερη αριστερά και τον Αλ. Τσίπρα, ενώ ένα μεγάλο ποσοστό (31,7%) δηλώνει αναποφάσιστο.

Στην καταλληλότητα πρωθυπουργού, οι ψηφοφόροι της ΝΔ στηρίζουν σε ποσοστό άνω του 70,4% τον Κ. Μητσοτάκη, ενώ στο ΠΑΣΟΚ ο νυν πρωθυπουργός παίρνει… ανταγωνιστικά ποσοστά με 25,4% έναντι 34,9% του Ανδρουλάκη.

Όσον αφορά τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, ο Σωκράτης Φάμελλος… δεν υπάρχει στον χάρτη.

Ιδαίτερα χαμηλά είναι τα ποσοστά και γιο τον Κουτσούμπα (27,7%).