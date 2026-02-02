Δημοσκόπηση Alco: Προβάδισμα 13 μονάδων της ΝΔ – Ρευστό το πολιτικό σκηνικό με τα νέα κόμματα Τσίπρα και Καρυστιανού

Σημαντικό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας έναντι του ΠΑΣΟΚ καταγράφει νέα δημοσκόπηση της Alco που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha, την ώρα που η πολιτική σκηνή εμφανίζεται ιδιαίτερα ρευστή λόγω της προοπτικής δημιουργίας νέων κομμάτων από τον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καρυστιανού.

Προβάδισμα της ΝΔ στην πρόθεση ψήφου

Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 23,5%, προηγούμενη με 13 μονάδες του ΠΑΣΟΚ, που καταγράφεται στο 10,5%. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 9,4%, η Πλεύση Ελευθερίας με 7,9% και το ΚΚΕ με 7,1%.

Ο ΣΥΡΙΖΑ περιορίζεται στο 3,7%, ενώ τα υπόλοιπα κόμματα καταγράφουν χαμηλότερα ποσοστά: Φωνή Λογικής 2,8%, ΜέΡΑ25 2,6%, ΝΙΚΗ 2,2%, Κίνημα Δημοκρατίας 1,8% και Νέα Αριστερά 1,3%. Το ποσοστό του «Άλλου» ανέρχεται στο 8,8%, ενώ οι αναποφάσιστοι φτάνουν το 18,4%, στοιχείο που δείχνει τη μεγάλη εκλογική ρευστότητα.

Μικτά συναισθήματα για κόμμα Τσίπρα

Στο ερώτημα για την προοπτική δημιουργίας κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, το 17% των πολιτών δηλώνει ότι αισθάνεται θετικά, το 48% αδιάφορα και το 33% αρνητικά.

Τα θετικά συναισθήματα είναι ιδιαίτερα έντονα στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ (90%) και της Νέας Αριστεράς (67%), ενώ εμφανίζονται και σε μικρότερα ποσοστά σε ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, Πλεύση Ελευθερίας και ΜέΡΑ25. Ανάμεσα στους αναποφάσιστους, το 24% βλέπει θετικά την προοπτική αυτή.

Ενδιαφέρον αλλά και επιφυλάξεις για κόμμα Καρυστιανού

Η προοπτική δημιουργίας κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού προκαλεί θετικά συναισθήματα στο 26% των πολιτών, αδιάφορα στο 40% και αρνητικά στο 29%.

Υψηλότερα ποσοστά θετικής στάσης καταγράφονται σε ψηφοφόρους της Πλεύσης Ελευθερίας (47%), της Ελληνικής Λύσης (43%) και της ΝΙΚΗΣ (33%), ενώ θετικά ανταποκρίνονται και σημαντικά ποσοστά αναποφάσιστων (37%).

Μετά την ανακοίνωση της πρόθεσης για δημιουργία κόμματος, η γνώμη για τη Μαρία Καρυστιανού παραμένει ίδια καλή για το 31% και βελτιώνεται για το 9%, ενώ επιδεινώνεται για το 27%.

Ωστόσο, το 75% των πολιτών θεωρεί ότι δεν αρκεί το αίτημα για δικαιοσύνη και κάθαρση και ζητά συγκεκριμένο πρόγραμμα διακυβέρνησης, με το οποίο να συμφωνεί.

Ψήφος διαμαρτυρίας και χαμηλή εμπιστοσύνη

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, το 58% των πολιτών δηλώνει ότι θα ψήφιζε ένα νέο κόμμα ως ψήφο διαμαρτυρίας, ενώ το 37% προτάσσει τη κυβερνητική σταθερότητα.

Παράλληλα, το 41% δηλώνει ότι είναι αρκετά ή πολύ πιθανό να ψηφίσει ένα νέο κόμμα, ενώ το 48% απαντά ότι είναι λίγο ή καθόλου πιθανό.

Κυρίαρχα αρνητικά συναισθήματα

Τα συναισθήματα των πολιτών απέναντι στο πολιτικό σύστημα εμφανίζονται κυρίως αρνητικά, με την απογοήτευση στο 38%, την ανασφάλεια στο 27% και την οργή στο 25%. Αντίθετα, η ελπίδα περιορίζεται στο 5%, η αισιοδοξία στο 3% και η σιγουριά μόλις στο 1%.

Οι πολίτες εκφράζουν επίσης την άποψη ότι οι προτεραιότητες της κυβέρνησης δεν ταυτίζονται με εκείνες της κοινωνίας, ενώ το 71% θεωρεί ότι η κυβέρνηση έχει χάσει στο ζήτημα των αγροτών και των κτηνοτρόφων, κρίνοντας αρνητικά τους χειρισμούς της.